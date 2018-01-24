«Нас заставили»: Украина возвращается к закупкам российского газа

«Нафтогаз» собирается закупить у «Газпрома» половину всего потребляемого Украиной газа.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по данным «Нафтогаза» потребность Украины в импорте голубого топлива составляет примерно 10 миллиардов кубометров. По словам главы компании Андрея Коболева, 5 миллиардов кубометров будет поставлено российским концерном .

По мнению наблюдателей, отказаться от прежней позиции «ни в коем случае не покупать российский газ» Украину вынудили периодические блокировки поставок из Европы из-за несвоевременной оплаты топлива и «неожиданный» приход холодов в «Незалежную».

Между тем, Коболев утверждает, что «Нафтогаз» в первую очередь устроила «привлекательная» цена от «Газпрома». Глава компании также сослался на решение шведского суда, который, по его словам, обязал НАК закупать объемы газа, оговоренные в контракте с российским монополистом. По решению Стокгольмского арбитража Украина должна до 2019 года закупить у российского «Газпрома» те самые 5 миллиардов кубометров газа, объясняет Коболев.

«Это очень рационально и очень рыночно. Цена, которую мы получаем, является ниже цены европейского газового хаба. Это решение является как логичным, так и обязательным», – цитируют главу «Нафтогаза» украинские СМИ.

Как сообщал «Новый День», на прошлой неделе в «Нафтогазе» решили, не дожидаясь весны, срочно пересмотреть отношения с «Газпромом».

Напомним, ранее на Украине приняли решение не покупать российский газ, посчитав его слишком дорогим. В «Нафтогазе» настаивали на том, что цена должна быть ниже $177 за тысячу кубометров. При этом в компании заявили – весь необходимый для страны газ «Незалежная» может приобрести на европейском рынке, с этим «проблем теперь никаких нет».

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 24.01.18

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