Если не тырят газ, то зажимают деньги – Украине заблокировали поставки из ЕС

Суд Словакии арестовал поставки газа для украинской государственной компании «Нафтогаз». Как передает корреспондент РИА «Новый День», арест наложен во исполнение решения Стокгольмского арбитража по иску итальянской компании «IUGas». Известно, что сумма иска вместе со штрафами составила 21 миллион долларов.

При этом итальянская фирма еще в 2012 году обратилась в суд. Тогда Стокгольмский арбитраж удовлетворил требование «IUGas» о взыскании задолженности, возникшей в 2007 году, но «Нафтогаз» так и не исполнил данное постановление. В связи с этим итальянская компания была вынуждена обратиться в суд Словакии.

Украинская сторона заявила, что анализирует данную ситуацию и в скором времени определит свои дальнейшие действия. Между тем, только в этом году «Незалежная» закупила 20,9 миллиардов кубометров европейского газа, из них 8 миллиардов кубометров – поставки из Словакии.

Как сообщал «Новый День», несмотря на долги перед иностранными партнерами и неисполнение решений судов, «Нафтогаз» сам регулярно подает иски о взыскании компенсации с России «за крымские активы». При этом аппетиты украинской стороны постоянно растут: если в 2016 году требовали около 3 миллиардов долларов, то в сентябре этого года сумма взлетела до 8 миллиардов долларов.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 22.12.17

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