Украина подала в ЕСПЧ новый иск к России

Украина подала в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) новый иск против России. Об этом заявил министр юстиции Павел Петренко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», «большая юридическая позиция» с более чем сотней свидетелей касается обвинения России в похищении детей-сирот в Донбассе. По словам Петренко, у России «нет весомых аргументов и фактов», чтобы опровергнуть эти материалы.

Украина за последние три года подала пять исков в ЕСПЧ против России, по два – с обвинением в нарушении прав человека в Крыму и Донбассе и еще один – с обвинением в похищении детей-сирот и детей-инвалидов, отмечает РИА «Новости».

​Министр добавил, что ведомство готовит новые дела по Крыму, ситуации в Донбассе в 2015 и 2016 годах и снова о «похищении детей».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 26.10.17

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