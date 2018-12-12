Кабмин Украины создал орган, которым намерен выбивать из России «компенсацию за Крым»

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе назначена главой новой «межведомственной комиссии по вопросам обобщения правовой позиции государства по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации и подготовки консолидированной претензии Украины к РФ по реализации ее международно-правовой ответственности за вооруженную агрессию против Украины».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такое решение принято на заседании кабинета министров Украины 12 декабря.

Заместителями Климпуш-Цицнадзе в новом органе назначены замминистры министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины и министерства иностранных дел.

Обычными членами комиссии также стали заместители министров остальных ведомств и заместители глав ряда профильных центральных органов исполнительной власти.

Постоянно действующая межведомственная комиссия будет координировать действия органов исполнительной власти по юридическим и экономическим вопросам, касающихся «подсчета ущерба от российской оккупации» и выработке «консолидированной претензии Украины к РФ».

Кроме того, члены нового органа будут «анализировать соблюдение прав граждан на оккупированных территориях и разрабатывать предложения по реализации государственной политики в соответствующих вопросах».

Создать комисиию ранее поручил кабинету министров президент Порошенко.

Как сообщал «Новый День», в прошлом году Минюст Украины вознамерился отсудить у России сумму более, чем в десять раз превышающую ВВП «Незалежной».

Министр юстиции Павел Петренко, отвечая на вопрос киевских журналистов о сроках рассмотрения исков, инициированных Украиной, доложил, что приоритетом министерства на 2018 год станут международные суды и дела против РФ.

«В 2018 году поступит ответ Европейского суда по процессуальным графикам по двум большим делам – по Донбасскому делу и по Крымскому делу, касающихся событий 2014 года», – заявлял Петренко.

Судебные процессы, по словам министра, займут не один год: «По моему убеждению, речь идет о 5-7 годах, не менее».

Всего с 2014 года Украина подала пять исков против России в Европейский суд по правам человека за «аннексию Крыма и Донбасса». Сумма поданных исков, по оценке Петренко, уже достигла одного триллиона долларов.

Напомним, Украина ведёт ряд других дел о взыскании с России всевозможных ущербов в различных международных судах на сотни миллиардов долларов.

Симферополь, Иван Капустин

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