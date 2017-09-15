Украина пересчитала ущерб за утрату нефтегазовых активов в Крыму – сумма изменилась в 2 раза

Украина решила почти в 2 раза увеличить сумму требований к России за утрату нефтегазовых активов в Крыму.

Как уже сообщал «Новый День», осенью 2016 года национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» и шесть ее «дочек» инициировали арбитражное производство против России, требуя возместить убытки, причиненные утратой имущества на полуострове.

Ущерб группы был предварительно оценен в 2,6 млрд долларов. «В Крыму «Нафтогаз» имел несколько ценных энергетических активов, захват которых российской стороной грубо нарушает двустороннее инвестиционное соглашение, требующее, чтобы Российская Федерация уважала и защищала украинские активы, в том числе и те, что расположены в Крыму», – заявили в НАК, ссылаясь на двустороннее российско-украинское инвестиционное соглашение. Постоянная палата третейского суда в Гааге (ППТС) начала рассмотрение иска в августе.

Теперь в «Нафтогазе» заявляют, что, потеряв 15 нефтегазовых месторождений, четыре плавучие буровые установки, 1200 км газопровода, более 40 газораспределительных станций, подземные газовые хранилища, понесла ущерб в размер 4,9 млрд долларов. И эта сумма тоже не окончательная.

Поэтому в сентябре Украина намерена подать новый иск.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 15.09.17

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