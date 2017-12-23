Киевский эксперт: глава МИД Украины был разумным, но стал безумным

В украинской системе политических координат способны сохранять душевное самообладание только предельно циничные и коррумпированные чиновники. В то время, как психика порядочных и интеллигентных людей попросту не выдерживает долгого пребывания на верхушке украинской власти.

Яркий пример – внутренняя трансформация вменяемого в прошлом гражданина Павла Климкина, три с половиной года возглавляющего дипломатию «Незалежной».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», к такому заключению относительно поведения на международной арене действующего главы украинской дипломатии пришёл директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Погребинский отметил, что знает Климкина давно и раньше не замечал за ним неадекватных заявлений.

«Может, сейчас какая-то особо тяжёлая ситуация? Был вполне разумный интеллигентный человек. Но такую чушь, которую он регулярно несёт, нельзя даже специально придумать. Это апофеоз сегодняшней украинской дипломатии. Поэтому грустно. Это при том, что я не считаю его членом коррумпированной команды. Он отдельно стоит, просто вписался и теперь вынужден работать по какой-то странной программе, заставляющей человека говорить бог знает что – совершенно бессмысленные вещи», – недоумевает эксперт.

Стоит отметить, что своими заявлениями Павел Климкин не раз ставил в тупик украинских журналистов и комментаторов. В частности, недавно он открыто порадовался резкому сокращению численности закарпатских венгров, вынужденных эмигрировать на историческую родину из-за преследований со стороны украинских националистов.

А сегодня глава украинского МИД объявил о «безоговорочной победе» «Нафтогаза» над «Газпромом» в Стокгольмском суде. Напомним, суд обязал украинскую компанию выплатить «Газпрому» более двух миллиардов долларов за несоблюдение контрактов.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 23.12.17

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