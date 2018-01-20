Здесь «русский след»! Климкин заявил о попытке поджога украинского посольства в Афинах

Глава МИД Украины Павел Климкин уверяет, что минувшей ночью злоумышленники попытались забросать коктейлями Молотова посольство «Незалежной» в Греции.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», глава украинской дипломатии сразу же заявил о причастности России к инциденту.

«Ночью была попытка атаки на наше посольство в Афинах бутылками с зажигательной смесью. Наверняка, радикалы под влиянием России. Никто не пострадал. С греками договорились о взаимодействии и круглосуточной охране. Заботимся о безопасности и принимаем меры по всем странам», – написал Климкин в Твиттер.

В свою очередь, греческие СМИ сообщили о горевших недалеко от украинского посольства трёх автомобилях. Предварительная причина – короткое замыкание.

«Вы задолбали уже весь мир», – кратко выразила одна из подписчиц общее мнение комментаторов под твитом .

Как сообщал «Новый День», директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский заявил недавно, что глава украинского внешнеполитического ведомства все чаще произносит «совершенно бессмысленные вещи».

Позже в адекватности Павла Климкина дипломатично усомнились в руководстве концерна Volkswagen.

Симферополь, Валентин Карамазов

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