Глава МИД Украины Павел Климкин уверяет, что минувшей ночью злоумышленники попытались забросать коктейлями Молотова посольство «Незалежной» в Греции.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», глава украинской дипломатии сразу же заявил о причастности России к инциденту.
«Ночью была попытка атаки на наше посольство в Афинах бутылками с зажигательной смесью. Наверняка, радикалы под влиянием России. Никто не пострадал. С греками договорились о взаимодействии и круглосуточной охране. Заботимся о безопасности и принимаем меры по всем странам», – написал Климкин в Твиттер.
В свою очередь, греческие СМИ сообщили о горевших недалеко от украинского посольства трёх автомобилях. Предварительная причина – короткое замыкание.
«Вы задолбали уже весь мир», – кратко выразила одна из подписчиц общее мнение комментаторов под твитом .
Как сообщал «Новый День», директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский заявил недавно, что глава украинского внешнеполитического ведомства все чаще произносит «совершенно бессмысленные вещи».
Позже в адекватности Павла Климкина дипломатично усомнились в руководстве концерна Volkswagen.
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 20.01.18
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