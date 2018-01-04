Крымская горячка: Volkswagen дипломатично усомнился в адекватности Климкина

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин обещает политические и юридические проблемы западным компаниям, работающим в российском Крыму.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по словам Климкина, украинская сторона уже сыграла роль в деле с поставкой турбин Siemens на полуостров и не собирается на этом останавливаться:

«Я считаю, что это стало печальным уроком для всего немецкого и не только немецкого бизнеса, и сейчас есть, конечно, компании, которые позволяют своим ритейлерам, таким как Volkswagen или Adidas, зачислять Крым к территории России. Мы их безусловно достанем, достанем не только политическими, но и юридическими методами», – цитирует РИА «Новости» главу МИД Украины.

В тоже время в немецком автоконцерне Volkswagen отмечают, что соблюдают санкции, а украинские «оценки» объяснить сложно. «Марки, входящие в концерн Volkswagen, также соблюдают санкции и придерживаются резолюций. Иные оценки мы не можем объяснить», – заявили в ответ на претензии Украины в автоконцерне.

Ранее, директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский заявил, что глава украинского внешнеполитического ведомства все чаще произносит «совершенно бессмысленные вещи».

Как сообщал «Новый День», к моменту вхождения Крыма в состав России на полуострове было представлено до 50 автомобильных марок. Сейчас в Крыму официально присутствуют только российские Lada, УАЗ и группа ГАЗ, корейские Hyundai и Kia, китайские Lifan, Chery, Geely, а также японский Nissan.

Из «европейцев» еще год назад были представлены PSA Peugeot Citroen и VW Group. Остальные работают через субдилерство из Краснодара или Новороссийска, либо вообще не представлены в регионе. Как следствие, нет и официальных сервисных центров, для ремонта и планового техобслуживания приходится гонять машины на материк, что значительно удорожает стоимость содержания автомобиля.

Пока в европейских автоконцернах утверждают, что официальных дилеров в Крыму у них нет, а за серые схемы продажи они не отвечают.

Как известно, в Крыму только в 2014-2016 годах выросло в 2,4 раза число легковых автомобилей на тысячу населения.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 03.01.18

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