Украина «наехала» на крупные автоконцерны – требует оставить крымчан без иномарок

Украина предъявила претензии крупным автоконцернам, обвинив их в игнорировании западных санкций.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины заявило о выявлении фактов использования в Крыму торговых марок мировых автобрендов (как азиатских, так и европейских) и предоставления дилерами на полуострове полного набора услуг, включая продажи и техническое обслуживание автомобилей.

В качестве доказательства приводятся скриншоты сайтов крымских компаний, позиционирующих себя как официальных представителей автоконцернов (в частности, Kia, Peugeot, Mitsubishi, Nissan и других), отмечает «Коммерсант».

В ведомстве заявили, что министерство обратилось «в соответствующие органы власти с целью принятия необходимых мер». Правда, куда именно была направлена жалоба и какие меры должны быть приняты, не сообщается.

В автоконцернах утверждают, что официальных дилеров в Крыму у них нет, а за серые схемы продажи они не отвечают.

Напомним, к моменту вхождения Крыма в состав России на полуострове было представлено до 50 автомобильных марок. Сейчас в Крыму официально присутствуют только российские Lada, УАЗ и группа ГАЗ, корейские Hyundai и Kia, китайские Lifan, Chery, Geely, а также японский Nissan. Из «европейцев» еще год назад были представлены PSA Peugeot Citroen и VW Group. Остальные работают через субдилерство из Краснодара или Новороссийска, либо вообще не представлены в регионе. Как следствие, нет и официальных сервисных центров, для ремонта и планового техобслуживания приходится гонять машины на материк, что значительно удорожает стоимость содержания автомобиля. Правительство России, обсуждая вопрос выделения субсидий на поддержку автопрома на 2017 год, выдвинуло условие: деньги получит только тот, кто откроет официальные сервисные центры во всех регионах РФ, включая Крым. Но против этой идеи выступила ФАС.

Между тем, глава РК Сергей Аксенов недавно заявил, что число личных легковых автомобилей на тысячу населения в Крыму только в 2014-2016 годах выросло в 2,4 раза.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 28.12.17

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