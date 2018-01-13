Украина угрожает Adidas: СБУ взялась за известные немецкие бренды

Служба безопасности Украины (СБУ) начала расследование в отношении немецких компаний Adidas, DHL Express и Puma. Их обвиняют в сотрудничестве с Крымом.

Как уже сообщал «Новый День», в рамках санкций компаниям, зарегистрированным на территории ЕС, запрещается приобретать или расширять ранее приобретенные объекты недвижимости, предприятия, создавать новые производства совместно с крымскими организациями, предоставлять крымчанам кредиты, займы, инвестиционные услуги. Кроме того, наложен запрет на экспорт и импорт отдельных товаров и технологий, на туристические услуги. На Украине заявили, что выявлены факты использования мировых брендов в Крыму в обход санкций.

А министр иностранных дел Украины Павел Климкин пообещал, что к продавцам товаров, произведенных под известными немецкими марками, будут применяться юридические меры.

Правда, каким именно образом Украина собирается наказывать владельцев мировых торговых марок и распространителей их продукции в Крыму, в Киеве предпочитают не уточнять, сообщая лишь, что началось в отношении Adidas, DHL Express и Puma началось досудебное расследование.

Напомним, ранее аналогичные обвинения прозвучали в адрес крупных автоконцернов.

Киев, Варвара Бурлакова

Киев. Другие новости 13.01.18

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