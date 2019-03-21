В Крыму выяснили, кто торгует иномарками

Эксперты подсчитали в Крыму количество официально работающих под российской юрисдикцией автодилеров. Выяснилось, что по состоянию на январь 2019 года, в Крыму насчитывалось 24 официальных дилерских центра по продаже и обслуживанию легковых автомобилей 13 брендов, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Китайский автопром представлен в Крыму особенно широко. Так, у бренда Zotye имеется пять независимых дилеров, у Lifan, Geely и Chery – по одному. Российский АвтоВАЗ представлен в Крыму тремя дилерами, а корейские Hyundai и KIA – двумя. Столько же насчитывается у Renault, Skoda и Nissan.

Кроме того, на территории полуострова работает по одному дилерскому центру марок Peugeot, Citroen и Genesis. Более половины крымских автодилеров обосновались в Симферополе. Их в столице республики насчитывается 14. В Севастополе работает 8 дилерских центров, в Феодосии и Керчи – по одному.

Симферополь, Иван Гридин

Симферополь. Другие новости 21.03.19

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