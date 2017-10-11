Опомнились: в Крыму запретили продавать грузовики и автобусы Volkswagen

Концерн Volkswagen ввел табу на продажу грузовых автомобилей и автобусов в Крыму: дилеров предупредили о последствиях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в соответствии с эмбарго на полуострове нельзя продавать грузовики, коммерческие автомобили на 10 и более пассажиров, машины спецназначения, а также комплектующие к ним, говорится в письме, которые получили автодилеры, работающие с Volkswagen.

Предпринимателей предупредили, что нарушение запрета может привести к серьезным последствиям, в том числе к отказу от ввоза вышеуказанной техники на всю территорию России.

Между тем, в концерне отмечают, что машины специального назначения и грузовики Volkswagen, Audi, Skoda в Крым не поставлялись с момента введения в отношении Росси западных санкций в 2014 году. «Ничего нового в этом сообщении нет. Письмо-напоминание рассылается регулярно»,– сообщили газете «Ведомости» в концерне. Правда, автодилеры утверждают, что такое письмо им пришло впервые.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 11.10.17

В Симферополе среди бела дня украли пихту. / ФСБ накрыла бахчисарайскую ячейку экстремистов. / Автодорожную арку Крымского моста транспортируют к месту установки. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»