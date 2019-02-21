Климкин отчитался об успешной украинизации Крыма

Крым через пять лет после воссоединения с Россией «стал более украинским». Такое заявление сделал глава МИД Украины Павел Климкин в публикации на своей странице в Facebook. Министр иностранных дел признал, что до госпереворота в стране и воссоединения Крыма с Россией, полуостров был «недостаточно украинским», из-за чего Украина заплатила «сверхвысокую цену», а виноват в этом виноват сам Киев.

При этом Климкин выразил уверенность, что Крым за время нахождения в составе РФ не стал «более российским», а напротив Киев успешно украинизировал полуостров. «Вопреки всем обстоятельствам, Крым сегодня является еще более украинским. Ведь за эти годы борьбы призыв «Крым – это Украина!» стал уже не просто слоганом, а руководством к действию. Мы должны довести это дело до конца», – написал Климкин.

Как ранее заявлял политолог, директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, у министра иностранных дел Украины давно вошло в привычку говорить «совершенно бессмысленные вещи». «Может, сейчас какая-то особо тяжёлая ситуация? Был вполне разумный интеллигентный человек. Но такую чушь, которую он регулярно несёт, нельзя даже специально придумать. Это апофеоз сегодняшней украинской дипломатии. Поэтому грустно. Это при том, что я не считаю его членом коррумпированной команды. Он отдельно стоит, просто вписался и теперь вынужден работать по какой-то странной программе, заставляющей человека говорить бог знает что – совершенно бессмысленные вещи», – недоумевает эксперт.

Стоит отметить, что своими заявлениями Павел Климкин не раз ставил в тупик украинских журналистов и комментаторов. В частности, в конце прошлого года он открыто порадовался резкому сокращению численности закарпатских венгров, вынужденных эмигрировать на историческую родину из-за преследований со стороны украинских националистов. А затем глава украинского МИД объявил о «безоговорочной победе» «Нафтогаза» над «Газпромом» в Стокгольмском суде. Произошло это после того, как суд обязал украинскую компанию выплатить «Газпрому» более двух миллиардов долларов за несоблюдение контрактов.

Напомним также, что в январе в адекватности Климкина дипломатично усомнился концерн Volkswagen.

Киев, Иван Гридин

Киев. Другие новости 21.02.19

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