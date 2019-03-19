«Совсем деградировал»: Климкин пугает крымчан «деградацией и неизбежным упадком»

Украинский МИД выразил протест Москве в связи с поездкой президента РФ Владимира Путина в Крым 18 марта, в день пятой годовщины воссоединения полуострова с Россией.

В Киеве сочли визит Путина в Крым «грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины» и «циничным и демонстративным пренебрежением норм международного права», говорится в заявлении МИД Украины. Аналогичный протест Украина выражала, когда президент РФ приезжал в Крым в ноябре прошлого года.

Как сообщал «Новый День», Владимир Путин в ходе вчерашнего визита на полуостров официально запустил две новые ТЭС в Севастополе и Симферополе.

Добавим, что в пятилетнюю годовщину воссоединения Крыма с Россией очередным странным заявлением отметился министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Он выразил уверенность, что Россия «лишает полуостров и крымчан будущего», и заявил, что на полуострове якобы уже заметна «экономическая, общественная, экологическая деградация». «Консервация нынешнего положения неизбежно приведут к упадку полуострова», – убежден министр.

Ответственность за это Климкин возложил на Россию, которая, по его утверждению, «явно не в состоянии удерживать ситуацию». По его мнению, «Крым становится для Кремля слишком опасной добычей, неподъемным бременем, цена которого намного превосходит сомнительные политические дивиденды от «приращения земель». Об этом Климкин написал в своем Facebook.

При этом украинский министр в очередной раз отметил, что «процесс возвращения Крыма Украине будет очень сложным», но это не означает, что «можно сидеть и ждать сложа руки».

Комментаторы ответили на заявление Климкина саркастическими замечаниями о «заметной деградации ума» украинского министра. «В Крыму все хорошо. И вообще, заканчивайте уже со своим ханыгой Петькой про Крым рассуждать, не по Сеньке шапка», – написал один из пользователей. «Живу в Крыму. [Фиг] его знает, про какой «Крым» пишет Чугункин – но точно не про тот, который в составе РФ», – отметил другой комментатор.

«Это для «незалэжной» Крым стал слишком опасной добычей и неподъемным бременем, и все, что происходило четверть века и то, что 5 лет назад случилось это подтверждает. Крымом как раз Украина подавилась и «Не з'їм, так понадкушую» выходит ей боком», – написал Евгений Морозов.

Ранее Климкин отчитался об успешной украинизации Крыма. «Вопреки всем обстоятельствам, Крым сегодня является еще более украинским. Ведь за эти годы борьбы призыв «Крым – это Украина!» стал уже не просто слоганом, а руководством к действию», – отмечал министр в своем Facebook.

На пресс-конференции на минувшей неделе в Киеве Климкин заявил, что Крым – это «намного худшая версия России, гораздо худшая версия диктатуры, где многие люди просто боятся выходить из дома». Своим заявлением он вновь рассмешил пользователей соцсетей, которые отреагировали на слова украинского министра многочисленными шутками.

Ранее украинский политолог, директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский заявил, что у министра иностранных дел Украины давно вошло в привычку говорить «совершенно бессмысленные вещи».

Киев, служба информации РИА «Новый День»

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