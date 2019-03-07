«Зовите санитаров»: Климкин назвал Крым «худшей версией России»

Глава МИД Украины Павел Климкин вновь позабавил соцсети очередным экзотическим заявлением.

По выражению Климкина, Крым – это «худшая версия России» и «худшая версия диктатуры».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом глава МИД «Незалежной» заявил на пресс-конференции в Киеве.

«Вы прекрасно понимаете (но многие в мире это чувствуют, хотя не до конца понимают), что Россия не смогла превратить оккупированную территорию в обычную Россию. Это намного худшая версия России, гораздо худшая версия диктатуры, где многие люди просто боятся выходить из дома», – поведал чиновник.

Кроме прочего, по словам Климкина, крымчане ежедневно вынуждены ходить на допросы в ФСБ, где их запугивают, а на полуостров из материковой России завезены десятки тысяч уголовных элементов всевозможных национальностей и вероисповеданий.

«То есть специально переселяют людей, которых можно контролировать», – рассуждает глава МИДа.

В соцсетях заявление Климкина вызвало бурную и весёлую реакцию. Над словами министра не пошутил только ленивый.

«Я много интересного от Паши слышал, но в этот раз – всё: зовите санитаров..», – отреагировал один из крымских пользователей.

Напомним, недавно Климкин отчитался об успешной украинизации Крыма.

«Вопреки всем обстоятельствам, Крым сегодня является еще более украинским. Ведь за эти годы борьбы призыв «Крым – это Украина!» стал уже не просто слоганом, а руководством к действию», – писал министр в своём Фейсбуке.

Ранее украинский политолог, директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский заявил, что у министра иностранных дел Украины давно вошло в привычку говорить «совершенно бессмысленные вещи».

Стоит отметить, что своими заявлениями Павел Климкин не раз ставил в тупик украинских журналистов и комментаторов.

Напомним также, что в адекватности Климкина дипломатично усомнился даже концерн Volkswagen.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 07.03.19

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