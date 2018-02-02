Крымская горячка Климкина усиливается: дипломат грозится покарать немецкие компании

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин принялся угрожать скорой «расправой» немецким компаниям.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по словам дипломата, в настоящее время власти Украины определяются с карой, которую обрушат на осмелившихся работать с Крымом.

«У нас есть широкий выбор правовых механизмов, которыми мы можем оперировать. В настоящее время мы находимся в процессе поиска взвешенного решения. Однако я не могу раскрыть подробности, так как здесь требуется определенная конфиденциальность», – заявил дипломат в интервью RheinischePost. Климкин обещает, что все попытки обойти санкции будут «караться законом».

Как сообщал «Новый День», Киев давно грозится расквитаться с западными кампаниями, продукция которых представлена на крымском рынке. Под прицел Украины попали западные автоконцерны, компании Adidas, DHL Express, Puma и другие.

В тоже время, например, в немецком автоконцерне Volkswagen отмечают, что соблюдают санкции, а украинские «оценки» объяснить сложно.

Между тем, многие иностранные компании умудряются работать в Крыму, не нарушая санкций.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 02.02.18

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