Как бы санкции: Крым успешно обходит запреты с помощью законодательства ЕС

Крым успешно обходит санкции с помощью законодательства ЕС и США.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня на полуострове успешно работают Adidas, Metro Cash&Carry, Auchan, Volkswagen, DHL, Valve, Visa, Mastercard, литовская Novus и другие иностранные компании. Многие из них присутствуют в Крыму легально.

«Новая газета» проанализировала основные методы обхода санкций.

«Жертвы обмана»

Европейским и американским компаниям категорически запрещено работу в энергетической, туристической и финансовой отраслях Крыма.

В июле прошлого года разгорелся скандал из-за поставленных в Крым газовых турбин немецкой компании Siemens для строящихся электростанций Симферополя и Севастополя. В компании заявили, что не продавали ничего для Крыма – оборудование поставлялось в рамках контракта с ОАО «Технопромэкспорт» (ТПЭ) для строительства в Тамани. Компания «Технопромэкспорт» утверждала, что турбины закуплены на вторичном рынке и модернизированы на российских предприятиях. Позже появилась информация, что оборудование было произведено на совместном предприятии «Силовых машин» и «Siemens Технологии газовых турбин» в Санкт-Петербурге, а затем переделано на заводах «Ростеха». Концерн Siemens Aktiengesellschaft подал иски в суд, разбирательства длятся до сих пор, компания дела проигрывает.

Как результат: турбины остаются в Крыму, а Siemens играет роль жертвы «российского коварства», избежав наказания за нарушение санкций и сохранив деньги, полученные за турбины.

«Нас заставили»

После присоединения Крыма к России в Крыму перестали работать Visa и Mastercard: около года в Крыму нельзя было расплачиваться банковскими карточками этих платежных систем. Однако в 2015 году карточки не просто заработали вновь – их начали эмитировать крымские банки.

При этом руководство компаний заявляло, что санкции соблюдаются в полном объеме. И не обманывали: Центробанк России обязал представителей платежных систем перенести процессинговые центры для обслуживания внутрироссийских транзакций на территорию РФ. После этого сотрудники Visa и Mastercard заявили, что не могут отследить транзакции из Крыма.

«По сути, с нами работают без нашего ведома, – цитирует «Новая» источник в Visa. – Когда в июле 2014 года была создана НСПК, нас просто вынудили перевести внутрироссийские операции, в том числе крымские, на обработку туда. Таково было требование закона, в противном случае можно было потерять весь российский рынок. Теперь ситуация такая: крымские транзакции обрабатываются не в США, как это было раньше, а в Москве. Мы продолжаем исполнять санкции формально, но на деле нас просто отодвинули».

В этой схеме есть один минус: карты платежных систем Visa и Mastercard, эмитируемые крымскими банками, нельзя использовать за границей.

Перерегистрация активов

В апреле 2017 года прокуратура Автономной Республики Крым (структура прокуратуры Украины) возбудила уголовное производство по факту работы на полуострове магазинов французской торговой сети «Ашан»: они не только продолжают работать в Крыму, но и завозят продукцию для своих магазинов через Керченскую паромную переправу, что является прямым нарушением санкций ЕС.

Старший вице-президент Auchan Holding по коммуникациям Антуан Перно в ответ заявил: «Мы приняли решение, что продолжим предлагать некоторые жизненно важные продукты населению Крыма, в частности продукты питания, также мы не будем сокращать количество рабочих мест». Перно подчеркнул, что «Ашан» не нарушает санкций: крымские активы компании перерегистрированы на российское юридическое лицо – ООО «Ашан». «Российские ритейлеры, действующие по франшизе, подчиняются законодательству Российской Федерации, а не законодательству Европейского союза», – заявляют в Auchan Holding.

Примеру «Ашан» последовала и другая сеть гипермаркетов – немецкая Metro Cash&Carry, имеющая в Крыму два магазина в Симферополе и Севастополе. Их переписали на ООО «Ритейл Проперти 6», зарегистрированное в Москве.

В целом, большинство иностранных компаний, присутствующих в Крыму, работают через предприятия, зарегистрированные на материковой части РФ.

Анонимность – это плюс

После введения санкций работу в Крыму прекратил целый ряд популярных электронных сервисов: AppStore, Google Play, игровые магазины Origin и Steam, образовательный сервис Coursera.

«Решение проблемы в этом случае родилось раньше, чем она появилась: анонимность в интернете существовала задолго до «крымской весны», – отмечает «Новая». – Сегодня почти у каждого крымчанина на планшете, телефоне или компьютере установлен анонимайзер или VPN-сервис, благодаря которому его IP-адрес идентифицируется не как крымский, а как московский, нижегородский или вовсе лондонский. Таким образом, хотя Google и Apple действительно соблюдают санкции против Крыма, фактически на полуострове их запреты не работают».

То, что не запрещено, разрешено

США наложили для своих предприятий строгий мораторий на ведение бизнеса в Крыму: американцы не имеют права поставлять на полуостров никакие товары даже через посредников. Запреты ЕС носят секторальный характер: европейским компаниям нельзя работать в крымской нефтедобыче, крымском туризме, крымской банковской сфере, энергетике, телекоммуникациях. Но запрета на торговлю автомобилями, одеждой и продуктами питания никто не накладывал. А в ряде стран ЕС государственные органы даже имеют право выдавать разрешения на сбыт товаров и услуг в Крыму.

Мы в Крым и не заходили

Еще одна схема, перекликающаяся с первой, но работающая давно и безотказно: европейские поставщики доставляют свои товары русским партнерам на территорию материковой России, а те перевозят грузы в Крым. Именно таким образом на полуостров попадет большинство импортной продукции.

Недавно в этой схеме засветились судовладельцы: 6 ноября норвежский порт Йоссингфиорде покинул зарегистрированный в Либерии рудовоз «HHLMississippi», который через 17 дней появился в водах Керченского пролива. «Данные спутников MarineTraffic показывают, как российское грузовое судно осуществляет челночные рейсы между рудовозом и крымским портом Камыш-Бурун», – сообщила норвежская пресса. Через месяц история повторилась с немецким рудовозом «Callisto».

По этой схеме работают даже украинские суда.

Симферополь, Лиана Макоба

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