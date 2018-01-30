Европейские судовладельцы придумали, как обойти санкции и работать с Крымом

Иностранные суда продолжают заходить в крымские порты, несмотря на действие международного запрета.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ноябре и декабре в Керченском проливе неподалеку от порта Камыш-Бурун зафиксировано появление как минимум двух таких грузовых судов.

По словам обозревателя норвежской газеты Aftenposten Пера Юхансе, 6 ноября норвежский порт Йоссингфиорде покинул зарегистрированный в Либерии рудовоз «HHLMississippi», который через 17 дней появился в водах Керченского пролива.

«Данные спутников MarineTraffic показывают, как российское грузовое судно осуществляет челночные рейсы между рудовозом и крымским портом Камыш-Бурун», – сообщил Пер Юхансе.

Через месяц история повторилась с немецким рудовозом «Callisto», который также вышел из норвежской морской гавани с грузом, который, по утверждениям журналиста, был доставлен для завода «Крымский титан». Российское судно вновь привлекалось в качестве «посредника»

На публикацию норвежца мгновенно отреагировали украинские дипломаты, потребовав, чтобы «компетентные власти Норвегии провели расследование возможного нарушения ограничительных мер относительно торговли с Крымом».

Внешнеполитическое ведомство Норвегии на данном этапе характеризует дело как «возможное нарушение».

Отметим, что капитаны многих судов пренебрегают санкциями. Как уже сообщал «Новый День», только за один месяц – в период с 1 сентября по 1 октября прошлого года корабли посещали крымские порты около 80 раз.

В 2016 году 38 судов были оштрафованы Украиной на 240 тысяч гривен за заходы в Крым. В конце сентября власти «Незалежной» обнаружили, что запрет нарушили три одесских сухогруза – они участвовали в экспорте зерна из Крыма.

Керчь, Оксана Мурзина

Керчь. Другие новости 30.01.18

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