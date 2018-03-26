В Крым собираются зайти крупные федеральные сети

В Крым намерены зайти крупные федеральные сети. Об этом было заявлено во время конференции девелоперов в Алуште.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня в торговой сфере полуострова практически отсутствует конкуренция. Обеспеченность площадями составляет 377 квадратных метров на каждую тысячу человек в Симферополе и 183 метра в Севастополе. При этом, отмечают эксперты, говорить о достаточном уровне конкуренции можно, когда этот показатель не опускается ниже 450 «квадратов». Например, в Санкт-Петербурге обеспеченность торговыми площадями составляет 553 квадратных метра на 1 тысячу человек.

«Строительство торговых центров в Крыму началось позднее примерно на 10-12 лет, чем на материковой части России, и это позволяет прогнозировать и предугадать сценарий дальнейшего развития», – цитирует РИА «Новости» нижегородского консультанта по недвижимости Дениса Зыкова, отметившего: сегодня в Крыму насчитывается более 150 торговых объектов, однако по общепринятой квалификации торговыми центрами можно назвать только 11 – 6 в Севастополе, 4 в Симферополе и 1 в Ялте. По данным Зыкова, в Симферополе и Севастополе в ближайшее время планируется построить еще по 2 ТРК. Не исключено и возобновление строительства объектов, начатых при Украине, но затем заброшенных. Например, только в Севастополе 3 таких недостроя.

«Многие торговые сети поняли, что Крым перспективен, и стали вынашивать планы по вхождению. Уже заявлено много проектов. Конечно, есть риски, связанные с санкциями, но это стоит того», – резюмировал Зыков.

Это мнение поддерживает и ряд экспертов, отмечающих, что способов обойти санкции доля работы на полуострове достаточно.

В рамках конференции о готовности развивать бизнес в Крыму заявили представители крупнейшего федерального обувного холдинга, крупной федеральной сети ювелирных салонов, а также сети кинотеатров.

Алушта, Варвара Бурлакова

Алушта. Другие новости 26.03.18

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