Минпром объяснил высокие цены на продукты в Крыму

Высокие цены на продукты в Крыму объясняются недостаточным объемом собственного производства продовольственных товаров. Об этом заявил министр промышленной политики Андрей Васюта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», еще одним основным фактором, негативно влияющим на процесс ценообразования в Крыму, по словам министра, являются проблемы с формированием крупных товарных партий крымской сельхозпродукции.

«В континентальной части России цены формируются под влиянием крупных федеральных сетей, которые имеют возможность закупать большие партии продуктов питания по более выгодным для себя ценам. Крымские торговые сети на самом деле не являются крупными предприятиями в масштабах Российской Федерации, и, к сожалению, не имеют достаточного количества складских помещений, что ограничивает их в объемах закупки по сравнению с объемами товаров, приобретаемых федеральными сетями», – рассказал Васюта.

Министр напомнил и о проблеме посредничества в Крыму, которая, помимо, прочего существует из-за санкций: работа торговых сетей республики с крупными иностранными компаниями, такими как «Danone» или «Nestlе», возможна только через посредников.

«В связи с недостаточными объемами производства товаров крымскими производителями, автотранспорт, доставивший продукты питания в Крым, возвращается на материковую часть Российской Федерации почти всегда без груза. Что в полтора-два раза увеличивает стоимость доставки товаров», – сообщил Васюта.

По его словам, дистрибьюторы нередко предусматривают различные риски, вроде возможности простоя паромов, что также влияет на конечную розничную стоимость продуктов питания.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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