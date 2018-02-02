Эксперт: Украина пытается манипулировать Европой с помощью российского жупела

Украина пытается манипулировать Европой, пугая ее новыми вариантами старых страшилок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что с России ни в коем случае нельзя снимать санкции – это грозит Европе серьезными последствиями. Таким образом глава украинского МИД отреагировал на заявления премьер-министров нескольких регионов Германии, сравнивших санкции против России с «мертвой лошадью» и выступивших за поэтапное снятие ограничений. По мнению немецких политиков, украинский кризис нельзя урегулировать с помощью «символической политики, за которую приходится расплачиваться немецким предприятиям». Комментарий Климкина был предсказуем: он снова начал пугать ЕС агрессивной Москвой: «Даже частичное снятие санкций до того, как Москва выполнит минские соглашения, может быть воспринято Кремлем как слабость Запада и приведет к расколу Европы», – цитирует украинского министра немецкое издание Rheinische Post.

«Если смотреть на то, что показывает Украина, то получается какая-то сюрреалистичная картина: не понятная и очень страшная…», – прокомментировал киевский политолог Александр Семченко заявления Климкина о происходящем в Крыму и Донбассе, отмечая, что пока в США и Европе легко «съедают» весь бред, который Украина несет со всех трибун, стоит ей только упомянуть Россию и заверить остальных в своей любви: «Приносишь кусок автобуса и говоришь: вот – это российские террористы. И все: да! Ату их, ату! Показываешь обложки паспортов и говоришь: вот – участие российских войск. Ату! Ату! И при этом американцы хвастаются, что с помощью своих спутников могут прочесть газету в сортире в Сибири, а тут танки не видят…»

Семченко предложил представителям Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе смотреть не те «потемкинские деревни», которые покажет Климкин» в том же Донбассе, а побывать в ДНР, ЛНР и Крыму и лично поинтересоваться у местных жителей, чувствуют ли они себя оккупированными. И хотят ли, чтобы на их территории появились добробаты, а также батальоны «Донбасс» и «Азов» и освободили «от ненавистной оккупации». Пока же в ОБСЕ не подвергают сомнению заявления Украины о нечеловеческих условиях жизни в Крыму, но на все предложения российской стороны приехать и собственными глазами увидеть, что происходит, отвечают категорическим отказом.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 02.02.18

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