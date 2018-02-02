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Пятница, 2 февраля 2018, 11:13 мск

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Эксперт: Украина пытается манипулировать Европой с помощью российского жупела

«Жупел революции», рисунок Б. Кустодиева

Украина пытается манипулировать Европой, пугая ее новыми вариантами старых страшилок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что с России ни в коем случае нельзя снимать санкции – это грозит Европе серьезными последствиями. Таким образом глава украинского МИД отреагировал на заявления премьер-министров нескольких регионов Германии, сравнивших санкции против России с «мертвой лошадью» и выступивших за поэтапное снятие ограничений. По мнению немецких политиков, украинский кризис нельзя урегулировать с помощью «символической политики, за которую приходится расплачиваться немецким предприятиям». Комментарий Климкина был предсказуем: он снова начал пугать ЕС агрессивной Москвой: «Даже частичное снятие санкций до того, как Москва выполнит минские соглашения, может быть воспринято Кремлем как слабость Запада и приведет к расколу Европы», – цитирует украинского министра немецкое издание Rheinische Post.

«Если смотреть на то, что показывает Украина, то получается какая-то сюрреалистичная картина: не понятная и очень страшная…», – прокомментировал киевский политолог Александр Семченко заявления Климкина о происходящем в Крыму и Донбассе, отмечая, что пока в США и Европе легко «съедают» весь бред, который Украина несет со всех трибун, стоит ей только упомянуть Россию и заверить остальных в своей любви: «Приносишь кусок автобуса и говоришь: вот – это российские террористы. И все: да! Ату их, ату! Показываешь обложки паспортов и говоришь: вот – участие российских войск. Ату! Ату! И при этом американцы хвастаются, что с помощью своих спутников могут прочесть газету в сортире в Сибири, а тут танки не видят…»

Семченко предложил представителям Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе смотреть не те «потемкинские деревни», которые покажет Климкин» в том же Донбассе, а побывать в ДНР, ЛНР и Крыму и лично поинтересоваться у местных жителей, чувствуют ли они себя оккупированными. И хотят ли, чтобы на их территории появились добробаты, а также батальоны «Донбасс» и «Азов» и освободили «от ненавистной оккупации». Пока же в ОБСЕ не подвергают сомнению заявления Украины о нечеловеческих условиях жизни в Крыму, но на все предложения российской стороны приехать и собственными глазами увидеть, что происходит, отвечают категорическим отказом.

Киев, Платон Ефимчук

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