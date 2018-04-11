Экс-министр обороны Украины: Nord Stream 2 – не причина, а символ развала Украины

Сохранение российского транзита газа не сможет спасти «Незалежную» от исчезновения с карты мира. Об этом заявил бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», украинский эксперт предрекает развал государства и отмечает, что проблема не в строительстве «Северного потока – 2».

По словам Гриценко, в случае пуска российского газа в обход территории страны, в первую очередь потеряет не бюджет страны, а те, кто наживался на транзите: «За эти годы, независимо от того насколько прозрачной или не прозрачной была эта труба, на ней воровали и продолжают красть», – сообщил Гриценко и добавил, что Украина понесет потери, но они не будут катастрофическими.

По его мнению, истинными проблемами государства являются уничтожение национального производства, в том числе авиапромышленности и кораблестроения, а также коррупция: «Мы можем исчезнуть с карты от массовой коррупции и разочарования. С трубой (российским газопроводом – прим. НД) или без трубы: люди уедут, а Украина останется как территория и это должно волновать больше», – заявил Гриценко в эфире украинского телеканала.

Напомним, Украина всеми силами пытается помешать строительству газопровода, так как поступления от транзита газа превышают 3% совокупного бюджета страны, а резкое сокращение объемов транзита может стоить «Незалежной» до 3 миллиардов долларов в год.

Как сообщал «Новый День», в конце марта Германия выдала полный комплект разрешений на строительство 30-километровго трубопровода «Северный поток – 2». Ранее были согласованы строительство и эксплуатация морского участка газопровода в территориальных водах Германии и его сухопутной части. В общей сложности по территории этой страны пройдет 85 км трубопровода.

Финляндия также одобрила строительство газопровода. Оформление разрешений Швеции и Дании идет по графику. Строительство газопровода планируется начать в текущем году.

В свою очередь, глава «Газпрома» Алексей Миллер пообещал сохранить небольшой транзит российского газа через Украину после его десятикратного сокращения.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 11.04.18

Украинских пограничников могут приравнять к террористам: ФСБ вводит КТО в Азовском море. / Столица Крыма закрывает отопительный сезон. / В парламенте Украины готовят «охоту на ведьм». Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»