Финляндия полностью одобрила Nord Stream 2 – Нафтогаз молчит

Финляндия официально и окончательно одобрила строительство «Северного потока – 2».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», агентство по региональному управлению Южной Финляндии выдало окончательное разрешение на строительство российского трубопровода в финских водах.

«В соответствии с законом об использовании водных ресурсов Финляндии агентство выдало разрешение на прокладку «Северного потока-2» в финской исключительной экономической зоне», – сообщается в заявлении. На финской территории будет построен участок газопровода, протяженностью 374 километра.

Отметим, «Нафтогаз», обычно оперативно реагирующий в Фейсбуке на «проблемы» российского «Газпрома», пока не прокомментировал ситуацию.

Как сообщал «Новый День», в начале апреля финская сторона выдала первое разрешение на строительство нового газопровода. В марте Германия выдала полный комплект разрешений на строительство «Северного потока – 2». Ранее были согласованы строительство и эксплуатация морского участка газопровода в территориальных водах Германии и его сухопутной части. В общей сложности по территории этой страны пройдет 85 километров трубопровода.

Оформление разрешений Швеции и Дании идет по графику. Строительство газопровода планируется начать в текущем году. Напомним, Украина всеми силами пытается помешать строительству газопровода, так как поступления от транзита газа превышают 3% совокупного бюджета страны, а резкое сокращение объемов транзита может стоить «Незалежной» до 3 миллиардов долларов в год.

5 апреля парламентарии Украины проголосовали за принятие заявления, в котором «Незалежная» попросила страны Европы и бизнес-сообщество принять меры для предотвращения строительства российского трубопровода.

Хельсинки, Анастасия Зук

Хельсинки. Другие новости 12.04.18

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