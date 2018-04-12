Мы в нокауте: в Киеве оценили «мощные удары» от немцев и финнов

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий оценил последствия от выдачи разрешений на строительство «Северного потока – 2».

Как уже сообщал «Новый День», в марте Германия выдала полный комплект разрешений на строительство «Северного потока – 2». Сегодня Финляндия официально и окончательно также одобрила строительство газопровода в финской исключительной экономической зоне. А оформление от разрешений Швеции и Дании идет по графику.

По словам спикера Верховной рады, одобрение реализации проекта является мощным ударом от европейских стран. Парубий пожаловался, что газопровод и вовсе может дестабилизировать ситуацию на территории всей Украины.

«Разрешение на строительство «Северного потока – 2» является мощным ударом по безопасности Украины», – негодует спикер парламента и добавляет, что «Незалежную» может спасти только замораживание проекта.

В тоже время Украина продолжает пытаться всячески заблокировать строительство газовой артерии. Так, президент страны Петр Порошенко в ходе встречи с премьером Литвы Саулесом Сквернялисом договорились, что будут совместно создавать препятствия для реализации «Северного потока – 2».

Между тем, доводы украинской стороны, видимо, не интересны странам ЕС.

Напомним, 5 апреля парламентарии Украины проголосовали за принятие заявления, в котором «Незалежная» попросила страны Европы и бизнес-сообщество принять меры для предотвращения строительства российского трубопровода.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 12.04.18

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