Дания готова поддержать Украину, но не может остановить Nord Stream 2

Дания признала, что не может помешать реализации «Северного потока – 2». Об этом заявил премьер-министр страны Ларс Лекке Расмуссен.

Как сообщал «Новый День», в марте Германия выдала полный комплект разрешений на строительство «Северного потока – 2». 12 апреля Финляндия официально и окончательно также одобрила строительство газопровода в финской исключительной экономической зоне. Швеция и Дания пока еще не выдали разрешения.

В правительстве Дании заявили, что у Копенгагена нет правовых возможностей заблокировать строительство трубопровода. Расмуссен подчеркивает: все, что Дания может сделать – замедлить строительство, не разрешив прокладку газопровода через свои воды.

Поэтому, даже если датские власти откажутся выдавать разрешительные документы, то «Северный поток – 2» все равно будет реализован, а все что изменится – это маршрут газопровода, который в этом случае пройдет через международные воды.

Премьер также отметил, что власти еще не приняли окончательного решения о выдаче разрешений на строительство трубопровода в датской морской зоне и повторил вслед за Ангелой Меркель, что проект «имеет политическую составляющую» и предложил, чтобы переговоры с Россией вела Еврокомиссия, а не отдельные страны ЕС.

Напомним, Украина всеми силами пытается помешать строительству газопровода, так как поступления от транзита газа превышают 3% совокупного бюджета страны, а резкое сокращение объемов транзита может стоить «Незалежной» до 3 миллиардов долларов в год.

Президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи с премьером Литвы СаулесомСквернялисом договорились, что будут намеренно совместно создавать препятствия для реализации «Северного потока – 2».

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 13.04.18

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