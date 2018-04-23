Местечковый транзит: украинскую газовую трубу лишат статуса «европейской»

Украинская газотранспортная система (ГТС) оказалась не интересна иностранцам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», «Незалежной» не удается привлечь зарубежных партнеров в консорциум по управлению и модернизации ГТС после того, как в 2020-м году закончится текущий контракт на транзит газа.

«Нужно четко понимать, что консорциум будет рассматривать в качестве основного актива тот маршрут, который будет основным при поставке российского газа в ЕС. Вся остальная ГТС их интересовать не будет», – заявил директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский.

По его словам, на данный момент все сторонники привлечения компании, которая могла бы гарантировать сохранение и увеличение транзита по украинской ГТС после 2020 года, волшебным образом оказались не у дел, что касается в первую очередь «Укртрансгаза».

«Продолжается такая политика, что нужно просто привлечь компанию, которая может финансово поучаствовать в этом технологиями и прочими вещами. По сути, Киев скоро окажется один на один с Москвой в переговорах по транзиту, по объемам газа, который будет транзитироваться по украинскому коридору после завершения контракта 1 января 2020 года. Участие третьей стороны, европейских партнеров, в таких переговорах, гарантии, которые она могла бы предоставить, были бы более выгодными Украине, чем попытка самостоятельного решения данной проблемы», – уверен Землянский.

Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель обусловила окончательное разрешение на строительство «Северного потока – 2» сохранением украинского транзита, на что в «Газпроме» не возражали. Однако, по мнению наблюдателей, максимум, который предложит Россия Украине после 2020 года, – это транзит газа для изолированной и бедной Молдавии. Возможно, какие-то локальные партии будут направляться «точечно» для отдельных восточноевропейских потребителей исходя исключительно из логистического удобства.

Киев, Оксана Мурзина

Киев. Другие новости 23.04.18

На майские праздники в Крыму ожидается летняя жара. / Керченский пролив защитят от стоков с Крымского моста. / Военнослужащий избил трех крымчан за просьбу отойти с дороги. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»