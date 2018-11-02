Меркель прочат место в совете директоров Nord Stream 2

Историческая миссия Ангелы Меркель, как и её предшественников – Герхарда Шрёдера и других канцлеров послевоенной Германии, заключается в постоянном укреплении прочных энергетических связей с Россией, которые являются фундаментальной основой для стабильности немецкой экономики – крупнейшей на европейском континенте.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в этом уверен израильский военно-политический аналитик, бывший руководитель спецслужбы «Натив» Яков Кедми.

Если Герхард Шрёдер являлся ответственным за строительство «Северного потока – 1», с чем успешно справился, то у Ангелы Меркель нет иного выхода, как довести до логического конца проект «Северный поток – 2».

Об этом эксперт рассказал в эфире российского «Первого канала», комментируя фактически прощальный визит Меркель в Киев, где она попыталась успокоить украинский режим, пообещав сохранить транзит российского газа через «Незалежную», по крайней мере, до своего ухода на почётную пенсию.

«У Меркель осталась одна историческая функция, она её закончит – это довести до конца «Северный поток – 2». Больше она никому ни на что не нужна. Потом её может возьмут в совет директоров «Северного потока – 2». А что? Один канцлер (Шрёдер) – «Северный поток – 1», другая канцлер – «Северный поток – 2». Всё хорошо, в Германии всё в порядке», – отметил Кедми.

Что касается попытки Меркель польстить президенту Порошенко, ответив по-украински на его приветствие, которое использовали местные коллаборационисты во время войны, то Кедми предлагает не придавать этому особого значения и реагировать иронически. Скорее всего, канцлер таким неоднозначным поступком хотела лишь успокоить назойливых «украинских друзей», постоянно требующих «наказать Россию» и остановить строительство второго стратегического газопровода в Германию.

«Во-первых, она произнесла приветствие по-украински, значит она сознательно готовилась. Во-вторых, в Германии, если кто-то произнесёт на улице (нацистское приветствие), он пойдёт под суд. Это немецкий закон. «Слава Украине» – это то же самое, только по-украински», – заметил Кедми.

Напомним, ранее Меркель уже утешала украинского президента Петра Порошенко, уверив, что «Незалежная» останется в роли транзитёра и после реализации проекта «Северный поток – 2».

В свою очередь, глава «Газпрома» Алексей Миллер не стал возражать лидеру Германии и пообещал сохранить небольшой транзит российского газа через Украину после его десятикратного сокращения.

Крым. Другие новости 02.11.18

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