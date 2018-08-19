Путин и Меркель думают, как спасти «Северный поток – 2» от санкций США

Трехчасовые переговоры президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель были очень обстоятельными и детальными. Такую оценку вчерашнему разговору дал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Стороны обсудили реализацию проекта «Северный поток -2», украинский конфликт, ситуацию в Сирии и сохранение сделки с Ираном. По оценке представителя Кремля, это была полезная встреча по сверке часов.

В ходе переговоров поднималась тема возможных санкций против компаний, участвующих в проекте «Северный поток – 2». Путин и Меркель согласились, что проект абсолютно коммерческий, выгодный и конкурентный. Оба лидера полагают, что «абсолютно неправильно» политизировать этот проект. В связи с этим они считают необходимым «принять меры, чтобы оградить его от возможных неконкурентных и незаконных нападок со стороны третьих государств». Слова Пескова приводит «Интерфакс».

Пресс-секретарь не стал уточнять, какие именно защитные механизмы могут быть приняты для противодействия возможным санкциям США, указав, что в ходе переговоров «не стояло цели достигнуть какие-либо договоренности» по этому вопросу.

Стоит отметить, что перед началом встречи Меркель обозначила свою позицию по «Северному потоку – 2». По ее мнению, после запуска трубы украинский транзит должен сохраниться. В ответ Путин заявил, что проект «Северный поток – 2» – исключительно экономический. По его словам, он не закрывает возможности транзита газа через Украину. Однако, подчеркнул Путин, транзит газа через украинскую территорию должен соответствовать «экономическим требованиям, был экономическим во всех смыслах этого слова».

Накануне газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила о завершении Белым домом работы над санкциями против компаний, участвующими в строительстве «Северного потока – 2». Отмечается, что пакет ограничительный мер будет готов в течение нескольких недель. Как пишет издание, сейчас решается один вопрос – применять ли санкции лишь против компаний, которые прокладывают трубы в Балтийском море, или расширить их действие на компании и банки, финансирующие проект. Источники в Белом доме сообщают, что Вашингтон проинформирует Евросоюз перед введением санкций.

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно жестко высказывался против «Северного потока-2». Он, в частности, назвал неприемлемыми «трубопроводные доллары», которые текут в Россию из Европы. По мнению политологов, цель Трампа – продвинуть на европейский рынок американский сжиженный газ.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.08.18

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