Трамп вставил новую шпильку Германии, но исключил санкции против «Северного потока – 2»

Президент США Дональд Трамп заявил об отсутствии у Вашингтона планов по введению санкций в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток – 2».

«Мы не собираемся делать это», – сказал американский лидер на пресс-конференции после переговоров с польским президентом Анджеем Дудой, отметив при этом, что ни одна страна «не должна зависеть от одного поставщика энергоресурсов». Об этом сообщают американские СМИ.

Трамп в очередной раз обрушился с критикой на Германию из-за покупки газа у России. По его утверждению, немецкому народу не нравится, что государство платит «миллиарды и миллиарды долларов» ежегодно за топливо из России. «Это довольно печально для немецких жителей», – заявил президент США. По его мнению, «Северный поток – 2» – это «крупнейшая угроза» энергетической безопасности Европы, которой нужно противостоять совместными усилиями США и Европы.

Ранее Трамп неоднократно жестко высказывался против проекта «Северного потока – 2». Он, в частности, называл неприемлемыми «трубопроводные доллары», которые текут в Россию из Европы. По мнению политологов, цель Трампа – продвинуть на европейский рынок американский сжиженный газ.

Напомним, в июле сенатор Джон Баррассо разработал законопроект о введении санкций против российских экспортных трубопроводов, в том числе «Северного потока – 2».

В августе газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила о завершении Белым домом работы над санкциями против компаний, участвующими в строительстве «Северного потока – 2». Отмечалось, что пакет ограничительный мер будет готов в течение нескольких недель.

В сентябре замруководителя отдела госдепа по энергетической политике Сандра Оудкирк и американский министр энергетики допустили, что Штаты могут ввести санкции против газопровода «Северный поток».

Напомним, мощность «Северного потока – 2» составит 55 млрд кубометров газа в год. Планируется, что газопровод будет введен в эксплуатацию до конца 2019 года. Российский газ будут поставлять в Германию по дну Балтийского моря. Проект предусматривает прокладку трубы через экономические и территориальные зоны России, Финляндии, Швеции, Германии и Дании. Его одобрили все эти страны за исключением Дании. Москва неоднократно заявляла, что не рассматривает новый трубопровод как инструмент влияния, а относится к нему как к исключительно экономическому проекту.

Вашингтон, служба информации РИА «Новый День»

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