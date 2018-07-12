Противостояние США и Германии накаляется: Трамп в бешенстве и грозит санкциями за «Северный поток – 2»

Газопровод «Северный поток -2» стал настоящим яблоком раздора между США и Германией. Американский президент Дональд Трамп назвал неприемлемыми «трубопроводные доллары», которые текут в Россию из Европы. В свою очередь Госдепартамент США не исключил, что в отношении компаний, задействованных в новом газовом проекте, могут быть введены экономические санкции. Хотя Вашингтон и ранее выступал против «Северного потока -2», менее месяца назад американские власти обещали не чинить препятствий строительству газопровода.

Об отношении к сотрудничеству России и Германии Трамп высказался в своем микроблоге в твиттере. «Миллиарды дополнительных долларов тратятся странами НАТО с момента моего последнего визита в прошлом году, по моему запросу, но это едва ли достаточно. США тратят слишком много. Границы Европы ПЛОХИЕ! Трубопроводные доллары в Россию неприемлемы», – заявил американский лидер.

Накануне Трамп уже выступал с критикой в отношении Берлина за поддержку строительства газопровода. В частности, президент США отметил, что Германия очень мало тратится на оборону, и этим вопросом вынужден заниматься Вашингтон. По словам американского лидера, НАТО следует разобраться со сложившейся ситуацией.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель ответила на слова Трампа. Объединенная страна независима в своей политике, заявила Меркель в преддверии саммита НАТО в Брюсселе. «Я была частью Германии, когда она находилась под контролем Советского Союза. И я очень счастлива сейчас, когда мы свободны и объединены», – приводит ее слова Reuters.

Тем временем, в Госдепе США пригрозили ограничительными мерами тем предприятиям, которые задействованы в строительстве нового газопровода, пишет «Коммерсант». «США выступают против проекта «Северный поток-2». Мы не комментируем возможные будущие санкции, но мы ясно даем понять, что компании, работающие в секторе российских экспортных трубопроводов, вовлечены в деятельность, которая подвержена риску санкций»,– говорится в заявлении Госдепа.

По мнению Вашингтона, «Северный поток-2» «подорвет общую энергетическую безопасность и стабильность Европы, предоставляя России еще один инструмент для политического сдерживания европейских стран, особенно Украины».

При этом в июне США убеждали Германию в том, что пока не собираются вводить санкции в отношении проектируемого газопровода.

Напомним, мощность «Северного потока – 2» составит 55 млрд кубометров газа в год. Планируется, что газопровод будет введен в эксплуатацию до конца 2019 года. Российский газ будут поставлять в Германию по дну Балтийского моря. Москва неоднократно заявляла, что не рассматривает новый трубопровод как инструмент влияния, а относится к нему как к исключительно экономическому проекту.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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