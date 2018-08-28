«Власти США никак не могут покинуть «карточный домик»: Лавров раскрыл, как Москва ответит на новые санкции

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва отреагирует на новые антироссийские санкции США, введенные в связи с «делом Скрипалей», на основе принципа взаимности. Об этом глава российского внешнеполитического ведомства заявил в интервью словацкой газете «Правда».

«Со своей стороны, продолжим действовать спокойно и прагматично, реагируя на все выпады в соответствии с принципом взаимности», – заявил Лавров, чьи слова цитирует пресс-служба МИД РФ. Министр иностранных дел также указал, что «попытки разговаривать с Россией на языке ультиматумов бесперспективны». Ранее в МИД России назвали целью новых санкций против России «размывание структуры контроля над вооружениями и нераспространения».

Говоря об ограничительных мерах по делу об отравлении в Британии экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, Лавров отметил, что России «с ходу стали угрожать дальнейшим наращиванием давления, если мы не убедим США, что больше не применяем химическое и биологическое оружие». «Такие требования сложно воспринимать всерьез», – заявил он, добавив, что это «особенно странно, если учитывать, что мы, в отличие от США, свой химический арсенал полностью ликвидировали, и это подтвердила Организации по запрещению химического оружия».

Кроме того, министр иностранных дел России отметил, что на российско-американских отношениях «по-прежнему сильно сказывается внутриполитическая конъюнктура в США», а некоторые силы в вашингтонском истеблишменте «раздувают русофобскую истерию и пытаются заблокировать любые позитивные сдвиги в двусторонних делах». Лавров в качестве примера привел встречу в Хельсинки президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, после которой американский лидер «попал под огонь критики оппонентов, а в Конгрессе принялись готовить новые инициативы, направленные против нашей страны».

Глава МИД вновь заявил, что Россия не вмешивалась в президентские выборы в США: «Мы никогда не вмешиваемся во внутренние дела других государств. Это не наш метод». Лавров при этом назвал обвинения в адрес российского ресторатора Евгения Пригожина и петербургского «Агентства интернет-исследований» в том, что он и его сотрудники повлияли на выборы в США, выставляющими «на посмешище всю политическую систему США», представляющими американскую демократию в виде «карточного домика».

Лавров в интервью также объяснил цель жестких высказываний Трампа о проекте строительства газопровода «Северный поток-2». Ранее американский президент заявил, что этот проект раскалывает и ослабляет Европу. Глава МИД России отметил, что Трамп пытается «продвинуть американские экономические и энергетические интересы в Европе», и поэтому делает такие заявления. Их цель, по мнению Лаврова, – «заставить страны ЕС профинансировать строительство дорогостоящей инфраструктуры и начать покупать сжиженный природный газ из США, цена которого на 30-40% выше по сравнению с трубопроводным газом из России».

Министр заверил, что «Северный поток-2» носит «исключительно коммерческий характер». По его словам, проект направлен на диверсификацию маршрутов поставок газа и устранение транзитных рисков. «А в конечном итоге – удовлетворить растущий спрос экономик европейских государств на энергоресурсы, укрепить энергетическую безопасность всего европейского континента», – отметил Лавров.

Как сообщал «Новый День», 27 августа вступили в силу санкции США, введенные США в отношении России в связи с делом об отравлении в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Ограничительные меры будут двухэтапными. Первый пакет санкций, начавший действовать накануне, включает запрет на оказание помощи России (за исключением гуманитарной), на поставку оружия и финансирование подобных сделок, на экспорт товаров двойного назначение, а также отказ в кредитовании со стороны государственных учреждений США. Отметим, что Вашингтон вывел из-под действия новых ограничительных мер продукцию, необходимую для сотрудничества в космической сфере и для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.

Второй блок санкций может быть введен через 90 дней, в конце ноября, если Россия не предоставит гарантии неприменения химического оружия. Эти ограничительные меры, согласно заявлению Белого дома, будут «более болезненными». Они предполагают существенное снижение дипломатических отношений, приостановку полетов в США для «Аэрофлота», запрет на кредитование российских юридических лиц и почти полное ограничение экспорта и импорта.

Экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском городе Солсбери 4 марта. Лондон и вслед за ним Вашингтон обвинили Россию в использовании химического оружия против своих граждан. Москва неоднократно отвергала эти обвинения.

Премьер Дмитрий Медведев расценил усиление американских санкций как объявление экономической войны со стороны США. Президент Владимир Путин счел санкции США бессмысленными и контрпродуктивными.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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