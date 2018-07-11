Меркель ответила Трампу на критику отношений с Россией

Канцлер ФРГ Ангела Меркель ответила на критику со стороны президента США Дональда Трампа, который заявил, что Германия стала «заложницей» России из-за поставок в страну природного газа. Объединенная страна независима в своей политике, заявила Меркель в преддверии саммита НАТО в Брюсселе.

«Я была частью Германии, когда она находилась под контролем Советского Союза. И я очень счастлива сейчас, когда мы свободны и объединены», приводит ее слова Reuters. Как писал «Новый День», ранее Трамп раскритиковал Берлин. Американский лидер указал на то, что Германия поддерживает строительство газопровода «Северный поток-2» и будет отдавать России «миллиарды и миллиарды долларов» за газ. Трамп указал, что опечален тем, что Германия очень мало тратится на оборону, и этим вопросом вынужден заниматься Вашингтон.

Мощность «Северного потока – 2» составит 55 млрд кубометров газа в год. Планируется, что газопровод будет введен в эксплуатацию до конца 2019 года. Российский газ будут поставлять в Германию по дну Балтийского моря.

Берлин, Иван Гридин

Берлин. Другие новости 11.07.18

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