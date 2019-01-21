«Не мальчик для битья». Берлин призвал не мешать проекту «Северный поток-2»

Правительство Германии не собирается вмешиваться в строительства газопровода «Северный поток-2» из-за отсутствия правовых оснований. Позицию немецкий властей по данному проекту обозначил министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер в интервью газете Handelsblatt.

Высокопоставленный чиновник отметил, что, несмотря на внешнее давление, трубы уже уложены на многие километры в море, подчеркнув, что «Северный поток-2» – это «не мальчик для битья».

Издание пишет, что позицию Альтмайера поддерживает и глава МИД ФРГ Хайко Маас. На прошлой неделе он заявил, что угроза американских санкций в отношении немецких компаний, участвующих в проекте, не остановит реализацию проекта. Маас выразил уверенность, что Россия сможет самостоятельно завершить строительство трубопровода.

Ранее МИД Германии подверг резкой критике посла США в Берлине Ричарда Гренелла, который в послании руководителям ряда немецких компаний предостерег их от участия в проекте.

Стоит отметить, что канцлер ФРГ Ангела Меркель неоднократно заявляла, что проект «Северный поток-2» является экономическим, однако при этом призывала Москву обеспечить транзит газа по территории Украины после ввода трубопровода в строй.

Напомним, мощность «Северного потока-2» составит 55 млрд кубометров газа в год. Планируется, что газопровод будет введен в эксплуатацию до конца 2019 года. Российский газ будут поставлять в Германию по дну Балтийского моря. Проект предусматривает прокладку трубы через экономические и территориальные зоны России, Финляндии, Швеции, Германии и Дании. Его одобрили все эти страны за исключением Дании. Украина, Латвия, Литва и Польша активно выступают против этого проекта. Кроме того, президент США Дональд Трамп неоднократно жестко высказывался против проекта «Северного потока – 2». Он, в частности, называл неприемлемыми «трубопроводные доллары», которые текут в Россию из Европы. По мнению политологов, цель Трампа – продвинуть на европейский рынок американский сжиженный газ. Москва неоднократно заявляла, что не рассматривает новый трубопровод как инструмент влияния, а относится к нему как к исключительно экономическому проекту.

Берлин, служба информации РИА «Новый День»

Берлин. Другие новости 21.01.19

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