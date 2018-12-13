Европарламент призвал закрыть проект «Северный поток-2»

Европарламент в ходе сессии в Страсбурге принял резолюцию, в которой призвал отменить реализацию проекта «Северный поток-2», говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте парламента. «Поскольку Украина играет решающую роль в европейских сетях энергоснабжения, депутаты Европарламента осуждают строительство трубопровода «Северный поток-2 в обход Украины, так как это политический проект, который представляет угрозу европейской энергетической безопасности», – говорится в документе.

По мнению евродепутатов, на Украине реформы в энергетике, здравоохранении, образовании и прочих сферах «сопровождались резким ростом цен и сокращением социальных пособий». Они также оценили борьбу с коррупцией и олигархами, отметив, что «судебная система Украины остается неэффективной, коррумпированной и политически зависимой». Депутаты заявили, что поддерживают усилия украинских властей в этой сфере.

В рамках строительства «Северного потока-2» будут проложены две нитки газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Газопровод протянут от побережья России по дну Балтийского моря до Германии. Как отмечает РБК, Украина, как и Латвия, Литва, Польша активно выступают против этого проекта. Россия неоднократно подчеркивала, что «Северный поток-2» является коммерческим и конкурентным проектом, который не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.

На заседании члены Европарламента также дали оценку инцидента в Керченском проливе, заявив, что «решительно осуждают недавнюю агрессию России против Украины» и потребовали «немедленного и безоговорочного освобождения» украинских кораблей и моряков. «Резолюция призывает Евросоюз и его членов ввести адресные санкции против России, если украинские военнослужащие не будут освобождены и если продолжится военная эскалация», – говорится в сообщении парламента.

Как писал «Новый День», утром 25 ноября корабли украинских ВМС «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили госграницу России. На протяжении нескольких часов они допускали опасные маневры, игнорируя при этом законные требования российских пограничников. Нарушителей было решено задержать. При этом трое украинских военнослужащих получили легкие ранения. На борту задержанных кораблей оказалось 24 военных, в том числе сотрудники СБУ. Они были арестованы по обвинению в нарушении госграницы.

Украина обвинила Россию в агрессии. После этого на территории десяти украинских областей страны было введено военное положение, что дает возможность временно ограничивать конституционные права и свободы граждан, в частности право на участие в выборах. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент заранее спланированной провокацией, связанной с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии выборов президента. Российский лидер отметил, что пограничники выполняли свои задачи по защите госграницы.

По словам главы следственного управления ФСБ Михаиа Шишова, Киев пытается представить задержанных моряков как военнопленных, однако они обвиняются в совершении уголовного преступления. Шишов напомнил, что на основании Конвенции об обращении с военнопленными арестованные не могут считаться военнопленными, так как Россия и Украина не находятся в состоянии военного конфликта или войны.

Страсбург, Иван Гридин

Страсбург. Другие новости 12.12.18

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