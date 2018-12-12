Порошенко объявил войну Украине от имени Путина

Президент Украины Пётр Порошенко назвал свою неудавшуюся провокацию в Керченском проливе прямым военным актом России против «Незалежной» и запросил срочного ввода кораблей НАТО в Чёрное и Азовское моря.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о начале «войны» с Россией Порошенко объявил в эфире американского телеканала Fox News.

Среди прочих срочных мер, которые, по мнению Порошенко, должен предпринять Запад по «обузданию агрессора», это запрет всем российским судам заходить в европейские и американские порты.

О том, что война России с Украиной уже началась, Порошенко объявил президенту Путину, обратившись к нему напрямую из телевизионной студии.

«Мистер Путин, это акт агрессии. Мистер Путин, это война. Это не шутка, не инцидент и не кризис. Ваши регулярные войска под флагом РФ осуществили нападение на украинское военное судно в международных водах», – попытался убедить российского лидера и телезрителей президент Украины.

«Нам нужно присутствие НАТО в Черном море, чтобы не позволить войскам РФ оккупировать Черное море и регион Азовского моря, что и происходит сейчас. Нам нужно улучшить военное и техническое сотрудничество, включая поставки летального оружия... Российским судам должен быть запрещен заход в европейские и американские порты. Украина готова к координации действий по этому вопросу», – доложил Порошенко западным партнёрам.

Напомним, на днях украинский президент подписал закон о прекращении договора о дружбе и сотрудничестве с Россией.

Как сообщал «Новый День», Брюссель и Киев готовят правовые основания для захода кораблей НАТО в Азовское море.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 12.12.18

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