«Мне ненавистна мысль»: Порошенко готовится ответить Путину за все унижения

Президент Украины Пётр Порошенко объявил, что не может больше терпеть унижения от Москвы в Азовском море и Керченском проливе. Глава «Незалежной» настаивает на том, что «в данной ситуации» Украина должна готовиться ответить России.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом Порошенко заявил в интервью турецкому филиалу CNN.

«Мы никогда не признаем оккупацию Азовского моря, что Россия пытается сейчас сделать. Мы никогда не признаем оккупацию Керченского пролива. И мы настаиваем на международном праве, мы будем использовать Керченский пролив и Азовское море. Потому, что Азовское море – это зона экономической активности мультимиллионной агломерации на востоке моей страны.

Мне ненавистна мысль, что Россия будет решать за суверенную и независимую Украину как именно нам использовать Азовское море. Мы не позволим этого», – решительно отрезал Порошенко.

Кроме того, президент украины обвинил Россию в «захвате» 24 моряков трёх украинских судов, нарушивших границу РФ, заявив, что инцидент происходил не в российских, а «в нейтральных водах».

«Путин не смог объяснить, что именно он делает, почему он открыл огонь, почему он напал на военный корабль. Ситуация становится все хуже», – утверждает Порошенко, видимо, забыв, что судов-нарушителей было – три.

Он также обвинил Россию в «милитаризации» Чёрного моря и Крымского полуострова, упомянув размещённые в Крыму системы С-400.

«И только Россия пытается дестабилизировать ситуацию», – заявил глава «Незалежной», утверждая, что причерноморские страны – Турция, Болгария, Румыния и Грузия – разделяют украинские озабоченности.

«Это совершенно недопустимо. Мы не позволим милитаризировать Черное море. И в данной ситуации мы должны быть готовы ответить», – возмущённо резюмировал Порошенко, призвав Турцию присоединиться к отражению «российской агрессии».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 09.01.19

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