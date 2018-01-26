Украинский политолог: Порошенко обречен – Европа от нас устала

США и ЕС уже не рассматривают Петра Порошенко как президента Украины на второй срок. Об этом заявил украинский политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», действующий глава «Незалежной» пока официально не подтвердил свои президентские амбиции, заявив, что примет решение осенью. По мнению эксперта, это всего лишь кокетство: «Пойдет. Стратегическое решение принято. И на его реализацию еще с прошлого года работает вся машина власти. Порошенко – это не Янукович. И просто так власть не отдаст».

Вместе с тем, отмечает Корнейчук, поддержку Запада Порошенко получить уже не сможет:

«Мы видим, что Европа продолжает давить на Украину по антикоррупционой теме. Позиция ЕС и США в этом плане совместна – они практически в унисон говорят, что украинские политики полностью коррумпированы, не выполняют взятые на себя обязательства по антикоррупционных реформам.

Этот тренд в целом показывает, что ЕС и США уже поставили крест на Порошенко как потенциальном кандидате в президенты в 2019 году – по той причине, что было столько заявлений, связанных с коррупцией».

Если же Порошенко все же пойдет на выборы и попытается использовать о механизмы фальсификации, международная общественность результаты голосования не признает, отмечает политический аналитик, подчеркивая, что общественное мнение к этому уже готовят.

«Глобальный тренд: Европейский союз откровенно устал от Украины. Это высказывается не только на уровне стран, которые условно ориентируются на Россию. … Мы видим, что Украине по-прежнему никто не собирается давать новую макрофинансовую помощь, поскольку европейские политики прекрасно понимают, что эти деньги будут украдены, – заявляет эксперт.– Мы видим, что Европа в целом, кроме Прибалтики, устала от антироссийских санкций и хочет их как можно скорее отменить».

Не стоит Украине рассчитывать и на помощь США: «Баловство закончилось. Порошенко в Давосе заявил: Украина защищает весь мир от фейковых новостей. Желание «лизнуть» Трампу понятно. Но Трамп помнит, как во время выборов 2016-го именно Порошенко и посол в США Чалый помогали Клинтон разгонять фейки о сотрудничестве Трампа с Россией, – напоминает Корнейчук. – Собственно, именно поэтому Порошенко стал со старта «хромой уткой» для Трампа. И может попрощаться со вторым президентским сроком».

Между тем, пока еще действующий президент «Незалежной» продолжает «гнать фейки», но теперь уже в расчете на украинскую аудиторию:

«Порошенко заявил: собирается обсудить с Трампом и Тиллерсоном в Давосе поставки оружия в Украину. Как обсудить? Наша же власть два месяца рассказывает народу, что принято решение Госдепа о «джавелинах». И их уже везут нам. Врали? Не верю.., – заявляет Корнейчук. – Прошла в четверг новость: Порошенко на встрече с президентом Швейцарии договорился о возвращении «денег Януковича». Меня терзает смутное подозрение, что президент как-то плохо учился в студенческие годы. И вообще непонятно, как в свое время стал главой МИД. Ибо президент Швейцарии – это человек без полномочий. И избирается на один год. Поэтому с ним можно было только нормальный швейцарский шоколад поесть вместо «рошена» с пальмовым маслом. А не договариваться о чем-либо. Хотя Порошенко же считает свой электорат безмозглым. А вдруг прокатят такие новости».

Киев, Платон Ефимчук

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