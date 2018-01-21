Киев всех достал – Европа начала демонстрировать антиукраинскую позицию

Пытаясь возбудить у европейцев ненависть к России, Украина перестаралась и не заметила, как сама стала вызывать неприятие. Сегодня в Европе царят мощные антиукраинские настроения. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в сентябре прошлого года в польской Свиднице сорвали с одного из зданий украинский флаг и вытерли им ноги.

Суд не нашел в действиях молодых людей признаков надругательства над символом другого государства и признал их виновными лишь в краже чужого имущества. Сорвавших флаг обязали возместить владельцу флага стоимость испорченного имущества и заплатить штраф в бюджет Польши.

По мнению Олейника, этот случай наглядно демонстрирует отношение к Украине не только частных лиц, но и официальных органов Европы:

«В данном случае мы получили оценку не просто частного лица, а представителя судебной власти. И оно, к сожалению, базируется на мощном антиукраинском социальном настроении», – заявил экс-депутат, отметив, что польские националисты расценивают государственный флаг Украины как «бандеровский». – Очень серьезный звонок мы получили. Если так дальше пойдет, то скоро бить будут уже за украинский язык, которым ты воспользуешься в Польше. Получается, за что боролись, на то и напоролись. В Украине же вытирают ноги о флаг России, и все противостояние с Донбассом началось формально из-за русского языка. И никого не наказывают. Что посеяли, то и пожали».

Киев, Лиана Макоба

Киев. Другие новости 21.01.18

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