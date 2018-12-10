Порошенко расторг договор дружбы с Россией и «устремился» в Европу

Президент Украины Петр Порошенко сегодня, 10 декабря, подписал закон о прекращении договора о дружбе и сотрудничестве с Россией с 1 апреля 2019 года. Об этом он сообщил в своем твиттере.

«Непродление договора с Россией нужно рассматривать не как эпизод, а как часть нашей стратегии по окончательному разрыву с колониальным прошлым и переориентации на Европу», – заявил украинский президент.

Порошенко внес соответствующий законопроект в Верховную раду 3 декабря. В пояснительной записке к документу указывалось, что «продолжающаяся агрессия России против Украины» привела к существенным нарушениям большинства статей договора. 6 декабря парламент утвердил документ. За разрыв дружбы с Россией проголосовали 277 депутатов, против – 20.

Как сообщал РИА «Новый День», киевский режим решил не продлевать договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией в сентябре, а глава украинского МИДа Павел Климкин анонсировал пересмотр всех соглашений с Москвой. В МИД России решение Киева назвали деструктивным шагом.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией был заключен 31 мая 1997 года и вступил в силу 1 апреля 1999 года. Действие договора автоматически продлевается каждые десять лет, если ни одна из сторон не выразит желание его прекратить.

Решение о прекращении договора о дружбе с РФ было принято на фоне обострившихся отношений Москвы и Киева после инцидента в Керченском проливе 25 ноября с задержанием украинских военных судов. В ФСБ заявили, что бронекатера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» нарушили государственную границу России и игнорировали требования остановиться. В результате российские пограничники задержали украинские суда и 24 моряков, в числе которых были двое сотрудников СБУ.

Киев, служба информации РИА «Новый День»

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