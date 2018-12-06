Украина разорвала договор о дружбе с Россией

Депутаты Верховной рады Украины приняли президентский законопроект о прекращении договора о дружбе и сотрудничестве с Россией. За документ проголосовали 277 депутатов, против – 20, сообщают украинские СМИ. Согласно утвержденному закону, действие соглашения будет прекращено с 1 апреля 2019 года.

Президент Украины Петр Порошенко внес проект закона в парламент 3 декабря. В пояснительной записке к документу указывалось, что «продолжающаяся агрессия России против Украины» привела к существенным нарушениям большинства статей договора.

Напомним, в сентябре киевский режим решил не продлевать договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией, подписанный в 1997 году, а глава украинского МИДа Павел Климкин анонсировал пересмотр всех соглашений с Москвой. В российском внешнеполитическом ведомстве решение Киева сочли деструктивным шагом.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией был заключен 31 мая 1997 года и вступил в силу 1 апреля 1999 года. Действие договора автоматически продлевается каждые десять лет, если ни одна из сторон не выразит желание его прекратить.

Решение о прекращении договора о дружбе и сотрудничестве РФ было принято на фоне обострившихся отношений Москвы и Киева после инцидента в Керченском проливе 25 ноября с задержанием украинских военных судов. В ФСБ заявили, что бронекатера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» нарушили государственную границу России и игнорировали требования остановиться. В итоге три корабля и 24 украинских военных, в числе которых были двое сотрудников СБУ, были задержаны с применением оружия и доставлены в Керчь. Позднее все задержанные были арестованы до 25 января 2019 года и этапированы в Москву в СИЗО «Лефортово». Трое раненых военнослужащих помещены в госпиталь СИЗО «Матросская тишина». Всем арестованным военнослужащим украинских ВМС, по словам адвоката одного из них, предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 322 Уголовного кодекса РФ (Незаконное пересечение границы России, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо с применением насилия или с угрозой его применения).

В Киеве назвали задержание моряков актом агрессии. Порошенко ввел военное положение в десяти приграничных с Россией и Приднестровьем регионах и на побережье Черноморского и Азовского морей на 30 дней.

Напомним, Климкин на прошлой неделе заявил, что Киев планирует в ближайшее время разорвать еще около 40 договоров с Россией, заключенных до 2014 года, из-за их бессмысленности. По его словам, Украина уже «убила» 48 двухсторонних соглашений с Москвой. Отметим, до 2014 года Украиной и РФ был заключен 451 международный договор.

В Совете Федерации, комментируя заявления украинского министра, заявили, что от расторжения соглашений больше пострадают Украина и украинцы, работающие в России.

Киев, служба информации РИА «Новый День»

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