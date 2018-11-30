Украина сама себя наказывает, разрывая соглашения с РФ: в Москве ответили на новый выпад Киева

Украина планирует в ближайшее время разорвать еще около 40 договоров с Россией, заключенных до 2014 года, из-за их бессмысленности. Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин. Он добавил, что Киев уже «убил» 48 двухсторонних соглашений с Москвой.

При этом министр отметил, что к этому процессу следует относиться «очень аккуратно», чтобы «не навредить нашим украинским гражданам».

Напомним, в сентябре киевский режим решил не продлевать договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между двумя странами, подписанный в 1997 году, а Климкин анонсировал пересмотр всех соглашений с Москвой. В российском МИДе решение Киева сочли деструктивным шагом.

Ранее Климкин в очередной раз заявил о необходимости разрыва дипломатических отношений с Россией, поскольку, по его мнению, они себя исчерпали. Впрочем, по его словам, Киев пока к этому не готов.

В России оценили свежее заявление Климкина. По мнению сенаторов Олега Морозова и Владимира Джабарова, от расторжения соглашений больше пострадает Украина и украинцы, работающие в России.

Член комитета Совфеда по международным делам Олег Морозов отметил в комментарии НСН, что торгово-экономические отношения Украины с Россией – «самые большие по объему». Политик полагает, что «разрывая те или иные соглашения с Россией, Украина пилит сук, на котором сидит».

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров высказал мнение, что от разрыва Украиной соглашений с РФ в первую очередь пострадают работающие в нашей стране украинцы. По его словам, в России трудятся и отправляют деньги домой порядка 2 млн украинцев.

Сенатор считает, что Россия не понесет экономический ущерб от действий киевского режима. «Нам ни холодно, ни жарко от решения Киева и нового витка антироссийского ража», – цитирует политика РИА «Новости».

Ранее сегодня Киев объявил о введении запрета на въезд на территорию Украины для российских мужчин в возрасте с 16 до 60 лет. В МИД России заявили, что Москва не собирается отвечать зеркально на решение украинских властей, поскольку в этом нет никакой целесообразности. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила на еженедельном брифинге, что в случае попытки «повторить зеркально то, что происходит сейчас в Киеве, это может привести «к какому-то помешательству» и к «коллапсу» в государственном масштабе». Она сочла последние решения Киева «следствием диких телодвижений руководства страны». «Те кульбиты, которые мы видим сегодня в Киеве и на Украине, – это полностью дисфункция государственного устройства», – заключила Захарова.

Киев, Москва, служба информации РИА «Новый День»

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