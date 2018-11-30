Призрак «Вагнера» явился ночью к Порошенко: всем боеспособным россиянам запрещён въезд на Украину

Украина запретила въезд на территорию страны всем лицам мужского пола из России в возрасте от 16 до 60 лет.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил на совещании с президентом глава Госпогранслужбы Украины Пётр Цыгыкал.

«На сегодня ограничен въезд иностранцев, прежде всего, граждан Российской Федерации. Осуществляется непропуск граждан РФ в возрасте от 16 до 60 лет, мужского пола», – заявил Цыгыкал, добавив, что на пропускных пунктах введены усиленные меры контроля.

Необходимость предпринимаемых чрезвычайных мер прокомментировал Пётр Порошенко.

«Это меры, которые препятствуют РФ формировать здесь отряды частных армий, которые на самом деле являются представителями Вооруженных сил РФ, и не дать им провести операции, которые они пытались провести в 2014 году. То есть, еще раз – мужской пол, от 16 до 60, применяется соответствующее ограничение, кроме гуманитарных случаев, которые будут выписаны в инструкции», – объяснил Порошенко.

Позже аналогичное сообщение украинский президент разместил в соцсетях.

Некоторые украинские комментаторы с юмором отнеслись к страхам своего президента.

«Видимо, Порох лишнего принял вчера на ночь. Явились во сне страшные россияне из ЧВК Вагнер. Еще не обсох», – язвительно комментируют пользователи соцсетей.

Напомним, киевский режим не решился запрещать поездки в Россию гастарбайтерам из украинских областей, где введено военное положение.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 30.11.18

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