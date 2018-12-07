Леонид Кравчук призвал не пускать на Украину российских женщин и собак

Первый президент Украины Леонид Кравчук считает неправильным в условиях военного положения закрывать въезд только российским мужчинам, тогда как женщины из «страны-агрессора» могут спокойно пересекать границу «Незалежной».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом Кравчук заявил украинскому изданию «Новое Время», комментируя принятые Киевом меры по ограничению въезда в страну россиянам.

«Чтобы не возникало таких вопросов, нужно, чтобы не было войны. Но раз власти приняли такой порядок, то у меня есть несколько пожеланий. Если речь идет о запрете въезда мужчин – а почему не женщин? Женщины ведь тоже могут быть диверсантами. Поэтому надо для всех – и для мужчин, и для женщин», – отметил экс-президент и развил свою мысль дальше.

«А если говорить о диверсантах, вы же понимаете, что диверсантом можно сделать даже пса. Если прицепить к нему мину, соответственно его обучить, он может подорвать какое‑то сооружение или автомобиль. Может? Может. Поэтому ко всему нужно подходить конкретно», – рассудил Кравчук и добавил, что нужно тщательно изучать каждого, кто пересекает границу, пока не отменят военное положение.

Напомним, полгода назад Кравчук заявил, что все предположения, будто Крым вернется сам, как только Украина начнет жить лучше России, – это всего лишь мечты и самопиар отдельных спикеров. Если полуостров и войдет снова в состав «Незалежной», то только благодаря международному давлению, так как, по его мнению, слишком дорого станет обходиться России.

Как сообщал «Новый День», Украина запретила въезд на территорию страны всем лицам мужского пола из России в возрасте от 16 до 60 лет.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 07.12.18

Лавров посоветовал Вашингтону поучиться у Москвы гуманизму. / Доля государственного языка на общенациональных телеканалах Украины будет доведена до 100%. / В Симферополе адвокату Курбединову влепили срок за распространение запрещённого контента. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»