Кравчук: Россия исчезнет через год, если оккупирует Украину

Первый президент «Незалежной» уверен, что Украина будет сопротивляться в случае гипотетического вторжения армии РФ. Да так, что «России не будет».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом Кравчук заявил в эфире украинского телеканала «112».

Стоит отметить, что экс-президент скептически отнёсся к сценарию, предложенному украинскими журналистами, но, тем не менее, взял решительный и победный тон, и даже привёл некоторые рассчёты.

«Вот Россия взяла и сошла с ума во главе с начальником и пришла в Украину. И оккупировала Украину. Представьте себе. Через год России бы не стало. Потому что надо в Украину привести половину войска, почти 70% бюджета, чтобы ее держать в покорности. Это непросто. Они и с Крымом не могут справиться, а Украину удержать не смогут», – рассуждает Кравчук.

Напомним, недавно «катастрофу» российской армии, в случае «наземной агрессии» на Украину, предрёк глава МВД страны Арсен Аваков.

Стоит отметить, что несмотря на уверенность Кравчука и Авакова в готовности украинцев к сопротивлению, многие известные националисты, в том числе и бывшие каратели АТО постоянно выражают опасения, что население приграничных регионов «Незалежной» готово с радостью встретить российскую армию.

Ранее Леонид Кравчук стал героем новостей, призвав не пускать на Украину российских женщин и собак.

Симферополь, Валентин Карамазов

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