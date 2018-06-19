«Всё может быть...» Кравчук скрипнул мыслью о будущем Крыма

Крым требует непосильных затрат, поэтому Россия может вернуть полуостров Украине. Об этом заявил экс-президент «Незалежной» Леонид Кравчук.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Кравчук неоднократно высказывал мысль, что Хрущев передал Крым УССР потому, что РСФСР не могла с ним справиться. Так, год назад он заявил, что в 1954 году Крым был не подарен, а принудительно передан Украине: первый секретарь ЦК КП Украины Александр Кириченко якобы категорически отказывался, но «Хрущев посадил его в поезд, и они поехали в Москву на политбюро, где было принято решение отдать Крым Украине, которая может исправить ситуацию, потому что там есть люди, которые знают, как вести хозяйство».

Теперь он выдвигает новую версию: Крым слишком дорого обходится. «Когда-то Россия не могла справиться с Крымом, поэтому она передала его нам. Сейчас я наблюдаю похожую ситуацию. За все время Украина вложила в полуостров порядка ста миллиардов долларов. Хотя русские и построили там мост, Крым требует колоссальных затрат», – цитирует Кравчука «Украинская правда».

Правда, оговорился экс-президент, в ближайшее время чуда ждать не стоит, а все предположения, что Крым вернется сам, как только Украина начнет жить лучше России, – это всего лишь мечты и самопиар отдельных спикеров. Если полуостров и войдет снова в состав «Незалежной», то только благодаря международному давлению, считает он.

«Это не означает, что это может пройти быстро, может, это будет и долго. Все может быть. Но в теорию, что как только на Украине станут жить лучше, чем в Крыму, то Крым вернется, – не верю, – заявил Кравчук. – Во-первых, я не знаю, когда мы будем лучше жить, Во-вторых, там 78% русских».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 19.06.18

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