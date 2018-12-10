Возвращение Крыма и народных республик Донбасса в состав «Незалежной» повлечёт катастрофические последствия для киевского националистического режима в экономике, политике и идеологии.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом украинским журналистам рассказал мэр Львова и лидер украинской парламентской партии «Самопомiч» Андрей Садовый.

По словам Садового, «в сегодняшних реалиях» о том, чтобы вернуть Крым силой, пока «врагом» Украины «является ядерная держава», не может быть и речи.

Вместе с тем, другим важным препятствием является то, что Крым и ЛДНР являются абсолютно чужеродными украинскому духу территориями, не принимающими культуру и социально-политическое устройство «Незалежной» – всего того, что, по словам львовского мэра, составляет для него украинское понимание «свободы».

Садовый привёл исторический пример, когда СССР был ещё в силе и Западная Германия отказалась от объединения с Восточной, испугавшись влияния социалистической идеологии.

«Здесь надо вспомнить историю: когда Конрад Аденауэр получил предложение объединить ГДР и ФРГ, Советский Союз к этому был готов. Тогда Аденауэр не принял это предложение и сказал: «Мы выбираем между свободой и единством. Я выбираю свободу», – объяснил лидер партии «Самопомiч» и намекнул, что нужно ждать ослабления России или полного изменения её политического курса.

«И когда Советский Союз распался, тогда уже его преемник Гельмут Коль забрал ГДР, и сегодня это объединенная Германия. Поэтому в любом варианте сегодня разговор о Крыме или присоединении Донбасса должен учитывать, какие последствия это за собой повлечет для государства», – рассудил Садовый и добавил, что пока он выбирает «свободу».

«Да, это большая беда, потому что оккупированные территории должны пройти серьезный процесс, я бы сказал, очищения. Люди, которые там сегодня живут, часто ненавидят Украину. Если вы сейчас поедете в Авдеевку, пообщаетесь с местными жителями, 70% людей, которые там живут, ненавидят украинскую власть и Украину. Мы должны сегодня анализировать историю: Приднестровье, ситуация с Карабахом, Осетия – те конфликты, которые будут заморожены на долгое время, и только изменение политического курса в России может дать глоток свежего воздуха», – цитирует Садового novorosinform.

Как сообщал «Новый День», полгода назад первый президент Украины Леонди Кравчук заявил, что все предположения, будто Крым вернется сам, как только Украина начнет жить лучше России, – это всего лишь мечты и самопиар отдельных спикеров. Если полуостров и войдет снова в состав «Незалежной», то только благодаря международному давлению, так как, по его мнению, в этом случае будет слишком дорого обходиться России.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 10.12.18

Украинские военные мародерствуют в селе на границе с Крымом. / В Симферополе удалось ликвидировать аварию, оставившую полгорода без воды. / Медведев выделил Севастополю и Крыму многомиллионные гранты. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»