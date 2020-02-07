Мэр Львова предложил включить останки советского разведчика в процесс обмена пленными с Россией

Мэр Львова Андрей Садовый отказался выдать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова, погибшего на территории города во время Великой Отечественной войны, проживающим в России родственникам.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о своём отказе вернуть прах героя для перезахоронения в России Садовый заявил на заседании Львовского горсовета во время рассмотрения письма от родственников.

По его словам, решение этого вопроса необходимо передать украинским властям, которые должны включить останки разведчика в процесс обмена удерживаемыми лицами с Россией.

«Я бы хотел, чтобы этот вопрос рассматривался в рамках государственной политики... Поэтому очень важно, чтобы по этому вопросу была четкая позиция СБУ, МИД. Если это поможет освободить наших ребят из плена, однозначно мы будем двигаться в фарватере политики нашего государства», – заявил Садовый и добавил, что таким образом следует решать любые вопросы с Москвой, так как Украина «страдает от российской агрессии».

«Когда мы получаем письма от России о перезахоронении праха, то я бы хотел, чтобы мы имели четкую государственную позицию, поэтому мы сегодня обратились к министру иностранных дел, руководителю СБУ, чтобы дали свое толкование... Я знаю очень много случаев в мире, когда такие вопросы решаются на уровне президентов страны», – цитирует мэра Львова ТАСС.

Садовый утверждает, что «в мировой практике таких случаев было сотни», когда страны выставляли условия для передачи останков родственников иностранцам.

Как сообщал «Новый День», ранее Садовый заявлял, что Крым нельзя возвращать в состав Украины без тотальной зачистки полуострова от русских.

Симферополь, Валентин Карамазов

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