Власти Львова отказались отдавать прах разведчика Кузнецова в Россию

Исполком горсовета Львова отказал проживающим в РФ родственникам легендарного советского разведчика Николая Кузнецова в выдаче останков героя Великой Отечественной войны.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», отказ мотивирован нежеланием контактировать «в любой форме» с «государством-агрессором».

«Принимая во внимание ответы Минкульта и СБУ, предлагаю отказать в передаче праха Николая Кузнецова», – заявил в ходе заседания заместитель мэра Львова Андрей Москаленко.

Напомним, Минкульт Украины наложил запрет на эксгумацию останков советского разведчика для передачи родственникам в России.

Ведомство также мотивировало запрет тем, что любые контакты с «государством-агрессором», которые могут привести к «общественно-политическим последствиям», – недопустимы.

«В условиях российско-украинской войны, которая продолжается, любые официальные контакты с государством-агрессором, в том числе связанные с историческим прошлым, нежелательны, поскольку могут иметь негативные общественно-политические последствия. Поэтому рассмотрение вопроса эксгумации и передачи Российской Федерации останков Николая Кузнецова в настоящее время нецелесообразно и преждевременно», – говорилось в письме украинского ведомства.

Как сообщал «Новый День», ранее мэр Львова Андрей Садовый отказался выдать останки разведчика.

Позже депутат Госдумы Андрей Альшевских обратится в МИД с просьбой инициировать переговоры с украинским Министерством иностранных дел о возвращении на родину праха Николая Кузнецова.

Николай Кузнецов родился в 1911 году в Екатеринбургском уезде Пермской губернии. В годы Великой Отечественной войны он вел разведывательную деятельность на Западной Украине, ликвидировав 11 генералов и высокопоставленных чиновников фашистской Германии.

После объявления в 1991 году независимости Украины националисты начали выступать против увековечивания памяти Кузнецова. В 1992 году были демонтированы памятники разведчику во Львове и Ровно, в 2015 году уничтожен памятник Кузнецову в селе Повча Ровенской области.

В 2015 году его имя было внесено в «Список лиц, подпадающих под «Закон о декоммунизации», память о которых должна быть стерта с карты Украины. В августе 2017 года неизвестные похитили с надгробной плиты на могиле Кузнецова во Львове металлические буквы и цифры.

Симферополь, Валентин Карамазов

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