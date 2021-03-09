77 лет со дня гибели Николая Кузнецова: что помнят уральцы о героическом земляке

Сегодня, 9 марта, исполнилось 77 лет со дня гибели легендарного разведчика Николая Кузнецова.

Съемочная группа «Нового Дня» побывала на улице его имени, у памятника ему и у дома, где он жил, и попробовала выяснить – что знают наши современники о великом земляке (видео на нашем канале появится в ближайшее время).

Многие молодые люди затруднились ответить на вопрос, кто такой Николай Кузнецов. Некоторые путали его с другими героями Великой Отечественной войны – например, с генералом Карбышевым. А вот старшее поколение помнит историю лучше. На Уралмаше нам показали место, где стоял старый дом Кузнецова, а также рассказали, что немецкий язык он выучил на Уралмашзаводе, когда еще до войны туда приезжали специалисты из Германии.

На вопрос, нужно ли вернуть останки разведчика на родину (его могила находится во Львове), горожане отвечали по-разному. Одни считают, что это нужно сделать непременно, другие – что не надо накалять обстановку, а душа героя все равно находится с нами. Напомним, в прошлом году исполком горсовета Львова отказал проживающим в РФ родственникам Кузнецова в выдаче останков героя Великой Отечественной войны. Отказ был мотивирован нежеланием контактировать «в любой форме» с «государством-агрессором». После объявления в 1991 году независимости Украины националисты начали выступать против увековечивания памяти Кузнецова. В 1992 году были демонтированы памятники разведчику во Львове и Ровно, в 2015 году уничтожен памятник Кузнецову в селе Повча Ровенской области.

Зато открытие экспозиции о легендарном разведчике Николае Кузнецове в музее «Россия – моя история. Свердловская область» стала одним из самых востребованных культурных событий на Урале в онлайн-формате в 2020 году. 24 июня 2020 года выставочный проект, исследующий жизнь отважного уральца, был презентован в формате прямой трансляции, и за шесть месяцев его работы музею удалось набрать порядка 1 462 640 просмотров. Пользователи социальных сетей из разных регионов страны интересовались видео, сопровождающим проект, интерактивными тестами, конкурсами и самой прямой трансляцией презентации.

Екатеринбург, Александр Саливанчук, Антон Отман

Екатеринбург. Другие новости 09.03.21

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