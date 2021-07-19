На Уралмаше снимают два фильма о жизни свердловского разведчика Николая Кузнецова

Сегодня в Екатеринбурге завершились съемки документального фильма «Дорога памяти: семь шагов к подвигу», посвященного юбилею со дня рождения советского разведчика и партизана Николая Кузнецова.

Режиссер производственной студии «Уралкино» Александр Турчанинов рассказал «Новому Дню», что «Дорога памяти: семь шагов к подвигу» – проект из нескольких документальных фильмов, снятых в городах, где когда-то жил Николай Кузнецов. В Свердловске разведчик учился в Уральском индустриальном институте и работал на Уралмаше. Именно в этом районе и проходили съемки документального фильма.

«Инициаторами проекта выступили жители города Талица, – рассказал Александр Турчанинов корреспонденту «Нового Дня». – На показе, который, по предварительным данным, состоится 27 июля, планируется так называемая перекличка городов. Свои документальные работы будут показывать режиссеры из Талицы, Кудымкара, Екатеринбурга и других городов. В съемках нашего фильма приняла участие племянница Николая Кузнецова – Елена Викторовна Сакныне, а также непосредственное участие в съемках фильма принимал наш главный консультант Евгений Викторович Дементьев – член Совета ветеранов Управления ФСБ России по Свердловской области и следователь истории Николая Кузнецова».

Александр Турчанинов сообщил, что параллельно с участием в этом проекте «Уралкино» снимает свой документальный фильм «Уралмаш. Остановка Кузнецова» о жизни и подвиге разведчика. Съемки этой ленты начались еще в 2019 году и прошли в деревне Зырянке, где родился и провел детские годы Кузнецов, в поселке Кузнецовском, Талице и других поселениях. Создатели фильма снимали улицу Кузнецова на Уралмаше, которая сейчас избавляется от старых деревянных построек и полностью перестраивается. Режиссер сообщил, что на месте деревянного дома, где когда-то жил Кузнецов, сейчас стоит красивая многоэтажка. Именно на этой улице создатели кино берут комментарии у местных жителей, чтобы наполнить фильм словами обычных людей о важности подвига разведчика, который во время Великой Отечественной войны выдавал себя за немца и лично ликвидировал 11 генералов нацисткой Германии.

«Закончить съемки картины мы планируем в этом году, – отмечает режиссер Турчанинов. – Затем хотим, конечно, получить прокатное удостоверение и презентовать ленту первым делом на Уралмаше, здесь есть множество подходящих для этого залов. Потом планируем размножить наш документальный фильм и подарить вузам и другим учебным заведениям. Важно знать своих земляков-героев».

Екатеринбург, Мария Зыкова

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